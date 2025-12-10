Песков: заявления Трампа об украинском конфликте созвучны пониманию Москвы

Песков: заявления Трампа об украинском конфликте созвучны пониманию МосквыАмериканский лидер затронул в интервью Politico первопричины кризиса
Заявления президента США Дональда Трампа насчет украинского конфликта в интервью Politico во многом, в том числе по теме членства в НАТО, территории, потерей Украиной земель, созвучны пониманию Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Кремль очень внимательно ознакомился с той частью интервью Трампа, которая касается России и тематики украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ назвал интервью очень важным.
«Во многом президент Трамп затронул как раз и первопричины этого конфликта, что касается НАТО. И это очень важно с точки зрения перспектив хода на мирное урегулирование», – сказал Песков.
8 декабря издание Politico опубликовало интервью с Трампом, в котором президент США рассказал, как он видит конфликт на Украине, президентство Владимира Зеленского и европейскую политику. В частности, американский лидер заявил, что Россия имеет значительное преимущество в переговорах благодаря своим территориальным размерам и военной мощи. Трамп также напомнил, что идея о невступлении Украины в НАТО обсуждалась еще до прихода к власти российского президента Владимира Путина.