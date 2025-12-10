Песков: заявления Трампа об украинском конфликте созвучны пониманию Москвы

8 декабря издание Politico опубликовало интервью с Трампом, в котором президент США рассказал, как он видит конфликт на Украине, президентство Владимира Зеленского и европейскую политику. В частности, американский лидер заявил, что Россия имеет значительное преимущество в переговорах благодаря своим территориальным размерам и военной мощи. Трамп также напомнил, что идея о невступлении Украины в НАТО обсуждалась еще до прихода к власти российского президента Владимира Путина.