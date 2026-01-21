Трамп заявил, что Европа идет не в том направлении
Президент США Дональд Трамп заявил, что благополучие мира напрямую зависит от состояния США. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он также раскритиковал современное направление развития Европы.
«История показывает, что, когда Америке плохо, плохо становится всему миру. Когда мы падаем, вы падаете вместе с нами. Когда мы поднимаемся, вы поднимаетесь вместе с нами», – сказал Трамп.
Он также выразил сожаление по поводу изменений, происходящих в Европе. «Некоторые места в Европе, откровенно говоря, уже просто не узнать», – отметил президент. В своей речи он подчеркнул: «Я хочу, чтобы Европа чувствовала себя хорошо, но она идет не в том направлении».
17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля 10%-ных пошлин на все товары из Дании и ряда стран Европы. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении получить контроль над Гренландией. Американский лидер также предупредил, что с 1 июня пошлина вырастет до 25%.