Трамп заявил о несправедливом отношении НАТО к США
Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО, заявив, что организация несправедливо относится к Соединенным Штатам. Его слова прозвучали во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
«НАТО относится к США очень несправедливо. И никто не сможет это оспорить. Мы так много даем и так мало получаем взамен», – сказал Трамп.
При этом он подчеркнул свой личный вклад в альянс. «Я много лет критиковал НАТО, но все же я сделал для НАТО больше, чем любой другой президент, и уж точно больше, чем любой другой человек», – сказал Трамп.
20 ноября Трамп также выразил сомнение, что другие члены НАТО придут на помощь Вашингтону в случае необходимости. Он уверен, что США придут на выручку, если у страны – члена блока будут проблемы.
В тот же день стало известно, что государства НАТО отказываются обмениваться разведывательной информацией с США из-за инициативы Трампа насчет присоединения Гренландии.