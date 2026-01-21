Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о несправедливом отношении НАТО к США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО, заявив, что организация несправедливо относится к Соединенным Штатам. Его слова прозвучали во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«НАТО относится к США очень несправедливо. И никто не сможет это оспорить. Мы так много даем и так мало получаем взамен», – сказал Трамп.

При этом он подчеркнул свой личный вклад в альянс. «Я много лет критиковал НАТО, но все же я сделал для НАТО больше, чем любой другой президент, и уж точно больше, чем любой другой человек», – сказал Трамп.

20 ноября Трамп также выразил сомнение, что другие члены НАТО придут на помощь Вашингтону в случае необходимости. Он уверен, что США придут на выручку, если у страны – члена блока будут проблемы.

В тот же день стало известно, что государства НАТО отказываются обмениваться разведывательной информацией с США из-за инициативы Трампа насчет присоединения Гренландии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь