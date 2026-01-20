Трамп выразил сомнение, что НАТО придет на помощь США
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что другие члены НАТО придут на помощь Вашингтону в случае необходимости. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции в Белом доме, трансляцию ведет Fox News.
Трамп сказал, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо. Он уверен, что США придут на выручку, если у страны-члена блока будут проблемы. При этом действительно сомневается, сделает ли НАТО то же в ответ.
Ранее стало известно, что государства НАТО отказываются обмениваться разведывательной информацией с США из-за инициативы Трампа насчет присоединения Гренландии.
17 января президент США анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Такой шаг последовал за критикой его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.