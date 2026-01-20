Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп выразил сомнение, что НАТО придет на помощь США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что другие члены НАТО придут на помощь Вашингтону в случае необходимости. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции в Белом доме, трансляцию ведет Fox News.

Трамп сказал, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо. Он уверен, что США придут на выручку, если у страны-члена блока будут проблемы. При этом действительно сомневается, сделает ли НАТО то же в ответ.

Ранее стало известно, что государства НАТО отказываются обмениваться разведывательной информацией с США из-за инициативы Трампа насчет присоединения Гренландии.

17 января президент США анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Такой шаг последовал за критикой его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте