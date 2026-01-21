Трамп объяснил, почему США вводят пошлины
США вводят тарифы в отношении импорта товаров из ряда государств, чтобы восполнить нанесенный Вашингтону этими странами ущерб, заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«С помощью тарифов мы радикально сократили наш растущий торговый дефицит, который был крупнейшим в мировой истории. Мы теряем более $1 трлн каждый год. Но за один год я сократил ежемесячный торговый дефицит на ошеломляющие 77%. И все это без инфляции. То, что, как все говорили, невозможно было сделать», – сказал президент США.
Он также подчеркнул, что вводит пошлины вместо того, чтобы увеличивать уровень налогов для производителей своей страны.
19 января Трамп заявил, что странам Евросоюза (ЕС) нужно держать свое внимание на российско-украинском конфликте, а не на ситуации вокруг Гренландии. Он подеркнул, что «на 100%» уверен в реализации плана введения новых пошлин против Европы в размере 10% в случае отсутствия сделки по острову.
17 января глава Белого дома анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Это произошло после того, как страны раскритиковали его заявления о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании.