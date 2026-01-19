Газета
Главная / Политика /

Трамп призвал Европу сосредоточиться на конфликте на Украине, а не на Гренландии

Ведомости

Европейским странам следует держать свое внимание на российско-украинском конфликте, а не на ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

«Европе следует сосредоточиться на конфликте России и Украины, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело. Именно на этом Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии», – сказал он.

Трамп заверил, что «на 100%» уверен в реализации плана введения новых пошлин против Европы в размере 10% в случае отсутствия сделки по острову.

Как Европа может ответить на планы Трампа по Гренландии

Политика / Международные отношения

17 января президент США анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Поводом стала критика его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании.

Новый тариф, как ожидается, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова. Если сделки не удастся достичь к 1 июня, то пошлина вырастет до 25%.

