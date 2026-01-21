Трамп: заниматься урегулированием конфликта на Украине должна Европа, а не США
Вашингтон не должен заниматься украинским урегулированием, это нужно делать странам Европы, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения», – сказал он.
Американский лидер вновь подчеркнул, что конфликта бы не произошло, если бы он был главой Белого дома в феврале 2022 г. вместо представителя демократов Джо Байдена.
21 января спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отметил, что переговорный процесс с российской стороной о прекращении конфликта на Украине принес больше прогресса, чем официально признает Киев. Как писал Bloomberg, в начале 2026 г. президенту РФ Владимиру Путину представили черновик мирного плана из 20 пунктов, согласованный с украинскими и европейскими коллегами. Документ был передан через спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева для предварительного ознакомления.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин планирует провести встречу с Уиткоффом 22 января.