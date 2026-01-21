Газета
Главная / Политика /

Уиткофф: США и РФ добились большего мирного прогресса, чем говорит Киев

Ведомости

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине достигли большего прогресса, чем официально признает Киев. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украинцы сказали, что мы продвинулись на 90%, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще более значительных улучшений. Я думаю, что все вовлечены в процесс и хотят, чтобы мирное соглашение было заключено», – сказал Уиткофф.

Как сообщает агентство, в начале января российскому президенту Владимиру Путину был представлен черновик мирного плана из 20 пунктов, согласованный с украинскими и европейскими коллегами. Документ был передан через спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева для предварительного ознакомления. В Москве предложение расценили как «значительный шаг вперед», хотя многие формулировки сочли неудовлетворительными.

Ключевым моментом, по информации Bloomberg, стала готовность США в рамках этого проекта признать Крым и другие территории российскими, что является приоритетом для Кремля.

При этом стороны остаются далеки от окончательного соглашения. Киев и Москва не могут договориться по ключевым вопросам, включая требования России о контроле над территориями, которые Украина считает своими. Администрация США предупредила, что в случае отказа России от соглашения последуют новые санкции.

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин планирует провести встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом 22 января.

20 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе прошли переговоры Уиткоффа со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Встреча длилась больше двух часов. В ней также участвовал зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

