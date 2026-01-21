Бельгийский премьер назвал Трампа «очень голодной гусеницей»
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая на Всемирном экономическом форуме, сравнил президента США Дональда Трампа с «очень голодной гусеницей», передает британская газета Metro. Так политик комментировал угрозы американского лидера захватить Гренландию.
«Хватит! Европа должна дать отпор «голодной гусенице» Дональду Трампу. У меня такое ощущение, что уговоры закончились. Достигается точка, когда уговоры становятся контрпродуктивными», – сказал он.
Бельгийский премьер подчеркнул, что страны Европы должны вооружиться, чтобы противостоять увеличивающейся угрозе военного вмешательства Вашингтона в Гренландии.
21 января Трамп выступил на форуме в Давосе. Он заявил о своем желании «немедленно» начать переговорный процесс по приобретению Гренландии. По словам главы Белого дома, в этом вопросе «нет ничего плохого», так как страны на протяжении истории приобретали территории. Трамп посчитал этот огромный остров частью Северной Америки и фактически «нашей территорией», пояснив, что его приобретение не представляет угрозы для НАТО, а лишь укрепит альянс.
В тот же день британский премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что не будет уступать давлению со стороны Трампа по вопросу Гренландии. Он сказал, что будущее острова «принадлежит исключительно народу Гренландии и королевству Дания».