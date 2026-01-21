Бельгийский премьер назвал Трампа «очень голодной гусеницей»

21 января Трамп выступил на форуме в Давосе. Он заявил о своем желании «немедленно» начать переговорный процесс по приобретению Гренландии. По словам главы Белого дома, в этом вопросе «нет ничего плохого», так как страны на протяжении истории приобретали территории. Трамп посчитал этот огромный остров частью Северной Америки и фактически «нашей территорией», пояснив, что его приобретение не представляет угрозы для НАТО, а лишь укрепит альянс.