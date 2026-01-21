Газета
Путин заявил о жестоком обращении Дании к Гренландии

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Дания всегда рассматривала Гренландию как свою колонию, применяя к ней жесткие методы управления. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности.

«Но это уже дело другого порядка, вряд ли сейчас это кого-то интересует», – добавил глава государства. 

Тем не менее, президент подчеркнул, что тема намерений США приобрести Гренландию России не касается.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что Вашингтон добивается начала переговоров о приобретении датской территории. «Это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса», – сказал Трамп, уточнив, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».

