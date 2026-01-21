Путин поблагодарил Трампа за приглашение в «Совет мира»
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за приглашение в «Совет мира» по управлению сектором Газа. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета безопасности.
О составе «Совета мира» стало известно 16 января. По данным Белого дома, Трамп лично возглавит новый орган. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер и др.
19 января в Кремле сообщили, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 января говорил, что Россия пока не знает всех деталей «Совета мира». «Касается ли это только Газы, или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов», – сказал Песков. Он отметил, что Москва надеется получить «на них ответы» в ходе переговоров с США.
The Guardian писала, что приглашение Путина войти в международный «Совет мира» по сектору Газа свидетельствует о благожелательном отношении президента США к российскому лидеру.