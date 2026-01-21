Путин поблагодарил Трампа за приглашение в «Совет мира»

19 января в Кремле сообщили, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 января говорил, что Россия пока не знает всех деталей «Совета мира». «Касается ли это только Газы, или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов», – сказал Песков. Он отметил, что Москва надеется получить «на них ответы» в ходе переговоров с США.