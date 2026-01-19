Guardian: Трамп приглашением в совет по Газе показал, что благоволит Путину
Приглашение президента России Владимира Путина войти в международный «Совет мира» по сектору Газа свидетельствует о благожелательном отношении президента США Дональда Трампа к российскому лидеру. Такой вывод сделала британская газета The Guardian.
Как отмечает издание, включение Путина в глобальный орган, который должен заниматься вопросами поддержания мира, «усиливает давние подозрения в том, что Трамп в своем подходе к украинскому конфликту склоняется в пользу Путина».
О получении приглашения российским президентом 19 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучает параметры инициативы и рассчитывает на контакты с американской стороной для прояснения деталей.
16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Председателем совета назначен Трамп. Национальный комитет по управлению и координации анклава возглавит бывший заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.
По данным Белого дома, приглашения к участию в «Совете мира» направлены лидерам 50 государств, включая Аргентину, Канаду, Францию, Германию, Австралию, Бахрейн, Египет, Турцию и Израиль. Приглашение также получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
18 января агентство Bloomberg сообщало, что администрация Трампа запрашивает более $1 млрд у государств, претендующих на постоянное место в совете. По данным Financial Times, США также рассматривают возможность расширить деятельность «Совета мира» по Газе на другие зоны конфликтов, включая Украину.