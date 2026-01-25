В Кремле указали на важность Гренландии с точки зрения безопасности
Территория Гренландии стратегически важна для стабильности и безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Это на самом деле стратегическое место с точки зрения стратегической безопасности. И, конечно, не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности, – это однозначно», – сказал он.
Президент США Дональд Трамп усилил риторику о намерении Вашингтона взять под контроль Гренландию в 2026 г. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Трамп объявил, что США удалось договорится с НАТО по вопросу датского острова.
19 января Китай призвал США не обосновывать притязания на Гренландию «китайской угрозой». По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, международное право, основанное на Уставе ООН, является «фундаментом существующего международного порядка и должно соблюдаться».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва и Пекин не заявляли о притязаниях на Гренландию и не вынашивали подобных планов – страны говорили только лишь о намерении развивать отношения с этим регионом.