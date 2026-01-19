Китай призвал США не обосновывать притязания на Гренландию «китайской угрозой»
Пекин попросил Вашингтон не использовать предполагаемую «китайскую угрозу» для оправдания своих намерений захватить Гренландию. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает China Daily.
«Го Цзякунь заявил на регулярном брифинге для прессы, что международное право, основанное на целях и принципах Устава ООН, является фундаментом существующего международного порядка и должно соблюдаться», – говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. С новой силой риторика возобновилась в 2026-м. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей».
12 января КНР осудила территориальные претензии США к Гренландии. В МИД Китая подчеркнули, что законные права и свободы стран на осуществление деятельности в регионе должны уважаться в полной мере.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия и Китай никогда не заявляли о притязаниях на Гренландию и не вынашивали подобных планов. Страны говорили только лишь о намерении развивать отношения с этим регионом, заверила она.