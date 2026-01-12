Китай осудил территориальные претензии США к Гренландии
Американской стороне «не следует использовать другие страны в качестве предлога для достижения своих эгоистичных интересов» в Арктике. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она подчеркнула, что законные права и свободы стран на осуществление деятельности в регионе должны уважаться в полной мере.
Кроме того, Нин подчеркнула, что власти КНР не согласны с тем, что Вашингтон использует Пекин и Москву в качестве предлога «для продвижения собственных интересов», которыми объясняются претензии США на Гренландию.
«Деятельность Китая в Арктике способствует укреплению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе, а также соответствует международному праву», – отметила представитель китайского МИДа (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
Позже Трамп заявил, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что если США не получат контроль над островом, то это якобы могут сделать Россия или Китай.