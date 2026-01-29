Генсек ООН: право народов на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу
Секретариат ООН считает, что право народов на самоопределение неприменимо к ситуации вокруг Крыма и Донбасса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.
«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», – сказал Гутерриш.
По его словам, в секретариате ООН исходят из того, что в подобных случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом народов на самоопределение.
28 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что признание четырех новых субъектов России является обязательным условием для переговоров с Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого также отмечал, что украинская сторона должна учитывать новые регионы России. Он говорил, что разрабатываемый «мирный план» должен исходить из факта их вхождения в состав РФ.