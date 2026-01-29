Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Генсек ООН: право народов на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу

Ведомости

Секретариат ООН считает, что право народов на самоопределение неприменимо к ситуации вокруг Крыма и Донбасса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», – сказал Гутерриш.

По его словам, в секретариате ООН исходят из того, что в подобных случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом народов на самоопределение.

28 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что признание четырех новых субъектов России является обязательным условием для переговоров с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого также отмечал, что украинская сторона должна учитывать новые регионы России. Он говорил, что разрабатываемый «мирный план» должен исходить из факта их вхождения в состав РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её