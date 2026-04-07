Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Баннер заглушка
Политика

Лавров провел встречу с претендентом на пост генсека ООН Гринспан

Ведомости

В ходе встречи с претендентом на пост генсека ООН Ребеккой Гринспан министр иностранных дел РФ Сергей Лавров довел до нее позицию российской стороны. Он подчеркнул важность соблюдения устава организации, проведения беспристрастной политики в интересах всех государств-членов и адаптации ООН к многополярному миру. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Гринспан, в свою очередь, презентовала предвыборную программу, в которой особое внимание уделила способам реагирования на актуальные глобальные вызовы, организации текущей работы ООН, а также реализации преобразований для восстановления ее эффективности и оперативного потенциала в полном объеме.

В ходе обсуждения обе стороны подтвердили неизменную приверженность центральной координирующей роли ООН в международных делах.

В ноябре в ООН официально стартовал процесс избрания следующего генерального секретаря. В связи с этим государствам-членам было предложено выдвинуть кандидатов на этот пост с 1 января 2027 г. В совместном письме Совета безопасности и Генассамблеи организации говорилось, что ни одна женщина никогда не занимала пост генерального секретаря ООН, в связи с этим государства-члены «настоятельно просят рассмотреть возможность выдвижения женщин в качестве кандидатов». Авторы письма отметили важность регионального разнообразия при выборе генеральных секретарей.

Как писало Reuters, среди публично заявленных кандидатов на роль генсекретаря ООН – бывший президент Чили Мишель Бачелет, Гринспен и глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь