Лавров провел встречу с претендентом на пост генсека ООН Гринспан
В ходе встречи с претендентом на пост генсека ООН Ребеккой Гринспан министр иностранных дел РФ Сергей Лавров довел до нее позицию российской стороны. Он подчеркнул важность соблюдения устава организации, проведения беспристрастной политики в интересах всех государств-членов и адаптации ООН к многополярному миру. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Гринспан, в свою очередь, презентовала предвыборную программу, в которой особое внимание уделила способам реагирования на актуальные глобальные вызовы, организации текущей работы ООН, а также реализации преобразований для восстановления ее эффективности и оперативного потенциала в полном объеме.
В ходе обсуждения обе стороны подтвердили неизменную приверженность центральной координирующей роли ООН в международных делах.
В ноябре в ООН официально стартовал процесс избрания следующего генерального секретаря. В связи с этим государствам-членам было предложено выдвинуть кандидатов на этот пост с 1 января 2027 г. В совместном письме Совета безопасности и Генассамблеи организации говорилось, что ни одна женщина никогда не занимала пост генерального секретаря ООН, в связи с этим государства-члены «настоятельно просят рассмотреть возможность выдвижения женщин в качестве кандидатов». Авторы письма отметили важность регионального разнообразия при выборе генеральных секретарей.
Как писало Reuters, среди публично заявленных кандидатов на роль генсекретаря ООН – бывший президент Чили Мишель Бачелет, Гринспен и глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.