Лавров провел встречу с претендентом на пост генсека ООН Гринспан

В ноябре в ООН официально стартовал процесс избрания следующего генерального секретаря. В связи с этим государствам-членам было предложено выдвинуть кандидатов на этот пост с 1 января 2027 г. В совместном письме Совета безопасности и Генассамблеи организации говорилось, что ни одна женщина никогда не занимала пост генерального секретаря ООН, в связи с этим государства-члены «настоятельно просят рассмотреть возможность выдвижения женщин в качестве кандидатов». Авторы письма отметили важность регионального разнообразия при выборе генеральных секретарей.