Захарова предложила Гутерришу стать генсеком НАТО или ЕС
Если генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что он является спикером определенной группы стран, то, наверное, ему нужно переходить на работу в НАТО или в Европейский союз (ЕС). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью RT.
Так дипломат прокомментировала заявление Гутерриша о том, что Крым и Донбасс не имеют права на самоопределение. Захарова подчеркнула, что ведется речь о превращении ООН в «зависимый подневольный инструмент для решения чьих-то каких-то целей и задач». По ее словам, Гуттериш никем не уполномочен делать таких выводов и ни на чем не основывает свои убеждения.
«Это просто озвученное мнение, которое совпадает по понятным нам причинам, но, возможно, не известным для кого-то еще, с мнением западного меньшинства», – отметила она.
Захарова напомнила, что четыре новых российских региона и ранее Крым провели референдумы «так, как это положено», и в международном праве под референдумом подразумевается свободное волеизъявление граждан.
В конце января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил Türkiye, что Москва обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией. Глава МИД РФ также привел аналогию с признанием Косова западными странами, назвавшими право на самоопределение единственным главным критерием независимости этого региона. По его словам, в Косове референдумов не было и «ооновское руководство это проглотило».