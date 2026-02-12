Захарова предложила Гутерришу стать генсеком НАТО или ЕС

Так дипломат прокомментировала заявление Гутерриша о том, что Крым и Донбасс не имеют права на самоопределение. Захарова подчеркнула, что ведется речь о превращении ООН в «зависимый подневольный инструмент для решения чьих-то каких-то целей и задач». По ее словам, Гуттериш никем не уполномочен делать таких выводов и ни на чем не основывает свои убеждения.