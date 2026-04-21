Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Песков рассказал «Ведомостям», кого Россия поддержит на выборах генсека ООН

Кремль знает «с очень хорошей стороны» главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси
Елена Вострикова
Инна Шульгина

Москва придерживается последовательной позиции насчет выборов нового генсекретаря ООН. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей».

По его словам, Кремль знает многих потенциальных кандидатов и знает «с очень хорошей стороны господина [гендиректора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси». Песков уточнил, что сейчас все будут вести «весьма и весьма сложные консультации» и Россия будет участвовать в них.

Песков отметил, что у Кремля не было консультаций насчет кандидатуры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Многие страны «ведут достаточно напряженные консультации в связи с процессом выдвижения кандидатур», добавил представитель Кремля.

Что такое ООН: история, структура, цели и участники

Политика / Международные отношения

В ноябре 2025 г. в ООН официально стартовал процесс избрания следующего генерального секретаря. Государствам-членам предложили выдвинуть кандидатов на этот пост с 1 января 2027 г. Авторы письма отметили важность регионального разнообразия при выборе генеральных секретарей.

7 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с претендентом на пост генсека ООН Ребеккой Гринспан довел до нее позицию российской стороны. Он подчеркнул важность соблюдения устава организации, проведения беспристрастной политики в интересах всех государств-членов и адаптации ООН к многополярному миру.

Reuters писало, что в числе публично заявленных кандидатов на роль генсекретаря ООН – бывший президент Чили Мишель Бачелет, Гринспен и глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте