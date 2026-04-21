Песков рассказал «Ведомостям», кого Россия поддержит на выборах генсека ООН

Песков рассказал «Ведомостям», кого Россия поддержит на выборах генсека ООНКремль знает «с очень хорошей стороны» главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси
Москва придерживается последовательной позиции насчет выборов нового генсекретаря ООН. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей».
По его словам, Кремль знает многих потенциальных кандидатов и знает «с очень хорошей стороны господина [гендиректора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси». Песков уточнил, что сейчас все будут вести «весьма и весьма сложные консультации» и Россия будет участвовать в них.
Песков отметил, что у Кремля не было консультаций насчет кандидатуры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Многие страны «ведут достаточно напряженные консультации в связи с процессом выдвижения кандидатур», добавил представитель Кремля.
В ноябре 2025 г. в ООН официально стартовал процесс избрания следующего генерального секретаря. Государствам-членам предложили выдвинуть кандидатов на этот пост с 1 января 2027 г. Авторы письма отметили важность регионального разнообразия при выборе генеральных секретарей.
7 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с претендентом на пост генсека ООН Ребеккой Гринспан довел до нее позицию российской стороны. Он подчеркнул важность соблюдения устава организации, проведения беспристрастной политики в интересах всех государств-членов и адаптации ООН к многополярному миру.
Reuters писало, что в числе публично заявленных кандидатов на роль генсекретаря ООН – бывший президент Чили Мишель Бачелет, Гринспен и глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.