В Латвии заблокируют российские соцсети

22 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал прекратить ретрансляцию российских телеканалов на территории республики. На тот момент в стране уже прекратили трансляцию Первого балтийского канала, «РЕН ТВ Эстония» и «НТВ Мир Эстония». Затем латвийский регулятор запретил ретрансляцию телеканалов «Россия» на пять лет и «Россия 24» на четыре года. Также на три года запрещена ретрансляция передач канала «ТВ Центр». По словам Аболиньша, это решение принято в связи «с прямой угрозой национальной безопасности».