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В Латвии заблокируют российские соцсети

Ведомости

В Латвии на следующей неделе заблокируют доступ к российским соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», сообщил председатель национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Латвии Ивар Аболиньш на своей странице в Twitter.

«NEPLP сегодня принял решение ограничить на территории Латвии работу социальных сетей "ВКонтакте" (vk.com), "Одноклассники" (ok.ru) и "Мой мир" (my.mail.ru)», — написал Аболиньш. По его словам, такое решение было принято, поскольку в распоряжении совета есть доказательства, что платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, которые внесены в санкционные списки ЕС.

22 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал прекратить ретрансляцию российских телеканалов на территории республики. На тот момент в стране уже прекратили трансляцию Первого балтийского канала, «РЕН ТВ Эстония» и «НТВ Мир Эстония». Затем латвийский регулятор запретил ретрансляцию телеканалов «Россия» на пять лет и «Россия 24» на четыре года. Также на три года запрещена ретрансляция передач канала «ТВ Центр». По словам Аболиньша, это решение принято в связи «с прямой угрозой национальной безопасности».

В конце апреля административный районный суд Риги принял решение о возвращении в эфир пяти российских развлекательных телеканалов — THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV и TNT Music. В суде пояснили, что совет неверно трактовал введенные против «Газпром-медиа» санкции. На каналы, являющиеся частью холдинга, ограничения не распространяются. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных