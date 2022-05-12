В Латвии заблокируют российские соцсети
В Латвии на следующей неделе заблокируют доступ к российским соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», сообщил председатель национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Латвии Ивар Аболиньш на своей странице в Twitter.
«NEPLP сегодня принял решение ограничить на территории Латвии работу социальных сетей "ВКонтакте" (vk.com), "Одноклассники" (ok.ru) и "Мой мир" (my.mail.ru)», — написал Аболиньш. По его словам, такое решение было принято, поскольку в распоряжении совета есть доказательства, что платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, которые внесены в санкционные списки ЕС.
22 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал прекратить ретрансляцию российских телеканалов на территории республики. На тот момент в стране уже прекратили трансляцию Первого балтийского канала, «РЕН ТВ Эстония» и «НТВ Мир Эстония». Затем латвийский регулятор запретил ретрансляцию телеканалов «Россия» на пять лет и «Россия 24» на четыре года. Также на три года запрещена ретрансляция передач канала «ТВ Центр». По словам Аболиньша, это решение принято в связи «с прямой угрозой национальной безопасности».
В конце апреля административный районный суд Риги принял решение о возвращении в эфир пяти российских развлекательных телеканалов — THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV и TNT Music. В суде пояснили, что совет неверно трактовал введенные против «Газпром-медиа» санкции. На каналы, являющиеся частью холдинга, ограничения не распространяются.