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Суд в Латвии разблокировал пять телеканалов холдинга «Газпром-Медиа»

Ведомости

Административный районный суд Риги принял решение о возвращении в эфир пяти российских развлекательных телеканалов, которые входят в холдинг «Газпром-Медиа», сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Латвии Ивар Аболиньш на своей странице в Twitter. Это решение распространяется на телеканалы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV и TNT Music.

Санкции против «Газпром-Медиа» и Газпромбанка были введены Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC), которое является одним из подразделений Минфина США. «Данные телеканалы не несут угрозы латвийскому информационному пространству, и сам факт введения санкций OFAC ничего не означает. Решение было обусловлено тем, что совет неверно трактовал введение санкций», — подчеркнуто в сообщении. 

По словам Аболиньша, решение суда означает, что телеканалы, на которые распространяются американские санкции, «могут свободно работать в латвийском информационном пространстве». При этом он заявил, что совет оспорит решение суда.

22 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал прекратить ретрансляцию российских телеканалов на территории республики. На тот момент в стране уже прекратили трансляцию Первого балтийского канала, «РЕН ТВ Эстония» и «НТВ Мир Эстония».

24 февраля, в день начала спецоперации российских войск на Украине, латвийский регулятор запретил ретрансляцию телеканалов «Россия» на 5 лет и «Россия-24» на четыре года. Также на три года запрещена ретрансляция передач канала «ТВ Центр». По словам Аболиньша, это решение принято в связи «с прямой угрозой национальной безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных