Суд в Латвии разблокировал пять телеканалов холдинга «Газпром-Медиа»

24 февраля, в день начала спецоперации российских войск на Украине, латвийский регулятор запретил ретрансляцию телеканалов «Россия» на 5 лет и «Россия-24» на четыре года. Также на три года запрещена ретрансляция передач канала «ТВ Центр». По словам Аболиньша, это решение принято в связи «с прямой угрозой национальной безопасности».