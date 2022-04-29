Суд в Латвии разблокировал пять телеканалов холдинга «Газпром-Медиа»
Административный районный суд Риги принял решение о возвращении в эфир пяти российских развлекательных телеканалов, которые входят в холдинг «Газпром-Медиа», сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Латвии Ивар Аболиньш на своей странице в Twitter. Это решение распространяется на телеканалы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV и TNT Music.
Санкции против «Газпром-Медиа» и Газпромбанка были введены Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC), которое является одним из подразделений Минфина США. «Данные телеканалы не несут угрозы латвийскому информационному пространству, и сам факт введения санкций OFAC ничего не означает. Решение было обусловлено тем, что совет неверно трактовал введение санкций», — подчеркнуто в сообщении.
По словам Аболиньша, решение суда означает, что телеканалы, на которые распространяются американские санкции, «могут свободно работать в латвийском информационном пространстве». При этом он заявил, что совет оспорит решение суда.
22 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал прекратить ретрансляцию российских телеканалов на территории республики. На тот момент в стране уже прекратили трансляцию Первого балтийского канала, «РЕН ТВ Эстония» и «НТВ Мир Эстония».
24 февраля, в день начала спецоперации российских войск на Украине, латвийский регулятор запретил ретрансляцию телеканалов «Россия» на 5 лет и «Россия-24» на четыре года. Также на три года запрещена ретрансляция передач канала «ТВ Центр». По словам Аболиньша, это решение принято в связи «с прямой угрозой национальной безопасности».