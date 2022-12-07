Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала «Дождь»
Вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) будет прекращено в Литве, сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ).
«Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве», — сообщила комиссия (цитата по Delfi).
Накануне, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии также аннулировал лицензию на вещание телеканала. Председатель совета Иварс Аболиньш уточнил, что такое решение было принято из-за «угрозы национальной безопасности и общественного порядка» Латвии. Телеканал должен прекратить вещание 8 декабря.
Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро.
Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение о штрафе для телеканала в Латвии словами «предателей нигде не любят», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал произошедшее как «ошибочность иллюзий, что где-то лучше, чем дома».
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