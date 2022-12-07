Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала «Дождь»

«Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве», — сообщила комиссия (цитата по Delfi).