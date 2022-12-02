Захарова прокомментировала штраф телеканала «Дождь» в Латвии

Сегодня днем «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева. Как объяснил главный редактор телеканала Тихон Дзядко (внесен в реестр иноагентов), в выпуске программы «Здесь и сейчас» от 1 декабря Коростелев сказал следующее: «Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш Telegram-бот. <…> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». Дзядко уточнил, что «Дождь» не занимается оказанием помощи российской армии.