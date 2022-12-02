Захарова прокомментировала штраф телеканала «Дождь» в Латвии

Захарова прокомментировала штраф телеканала «Дождь» в ЛатвииРабота телеканала в стране оказалась под угрозой из-за недовольства местных властей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение о штрафе для телеканала «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом) в Латвии словами «предателей нигде не любят». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Не помогла "Дождю" сдача Коростелева? Причем надо было видеть, как его коллеги феерически слили. Не выручили и подписанные сотрудниками "Дождя" бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните: предателей нигде не любят», — написала она.
Сегодня днем «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева. Как объяснил главный редактор телеканала Тихон Дзядко (внесен в реестр иноагентов), в выпуске программы «Здесь и сейчас» от 1 декабря Коростелев сказал следующее: «Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш Telegram-бот. <…> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». Дзядко уточнил, что «Дождь» не занимается оказанием помощи российской армии.
В ответ на увольнение Коростелева журналистка «Дождя» Маргарита Лютова заявила об уходе из издания. На своей странице в соцсетях она написала, что все люди имеют право на ошибку, а еще право публично объясниться до публичного увольнения.
«Какими бы ни были соображения в основе, его увольнение мне кажется большой ошибкой. Я уже пару месяцев делаю на "Дожде" экономическую программу, очередной выпуск выйдет завтра. После этого я экономическую программу делать, к сожалению, прекращу», — написала Лютова на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в свою очередь заявил «Газете.ру», что сомневается в возможности прекращения вещания телеканала в Латвии. Он также усомнился в том, кто-то из журналистов редакции сможет вернуться в Россию.
«Дождь» в Латвии вряд ли запретят — не разрешат заокеанские хозяева лимитрофа (термин, означающий совокупность государств, образовывавшихся после 1917 г. на территории, входившей в состав Российской империи. — Ред.).Также вряд ли кто-то из них сможет вернуться в Россию», — добавил он.
«Ведомости» направили запрос Дзядко.
После слов ведущего в эфире министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в республике начался процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала. Он также заявил, что «Дождь» должен уехать работать в Россию, а у его сотрудников следует аннулировать вид на жительство.
6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь». Роскомнадзор заблокировал телеканал «Дождь» на территории России 1 марта.
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