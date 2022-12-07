Володин прокомментировал отзыв лицензии у телеканала «Дождь»

Решение латвийских властей ранее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Знаете, все время многим, не многим, вернее, кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома — несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — заявил представитель Кремля.