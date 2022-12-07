Володин прокомментировал отзыв лицензии у телеканала «Дождь»
«Хороших русских» для западных стран не существует, а «скитальцев» и предателей ждет неизбежная судьба — со временем они станут ненужными. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Между струйками дождя пройти не получится. Это важно знать всем “скитальцам” и предателям, которые сегодня удивляются, что свободы и права человека для США и Европы — лишь декорации», — написал он.
По словам Володина, на Западе «терпят» россиян только в том случае, если они критикуют свою страну, однако в случае «непослушания» покинувшие РФ граждане становятся западным политикам ненужными и их «выбрасывают». Председатель Госдумы заявил, что такой итог неизбежен для «использованного материала».
Накануне, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Председатель совета Иварс Аболиньш уточнил, что такое решение было принято из-за «угрозы национальной безопасности и общественного порядка» Латвии. Телеканал должен прекратить вещание 8 декабря.
Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро.
Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен.
Решение латвийских властей ранее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Знаете, все время многим, не многим, вернее, кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома — несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — заявил представитель Кремля.
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