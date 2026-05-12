Суд заочно приговорил главреда «Дождя» Тихона Дзядко к 8 годам колонии

Мещанский суд Москвы заочно вынес приговор главному редактору телеканала «Дождь (организация признана нежелательной на территории РФ)» Тихону Дзядко (считается в России иноагентом). Журналист получил восемь лет колонии и штраф 4 млн руб. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Дзядко судили по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (игнорирование обязанностей иноагента) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на четыре года.

В июле 2025 г. СК Москвы возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Дзядко был объявлен в розыск. В октябре того же года суд заочно арестовал главреда на 2 месяца.

По версии следствия, в 2022 г. журналист, находясь за границей, дважды публиковал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских военных на СВО. В декабре 2024 г., уже имея два административных взыскания за аналогичные нарушения, он продолжил распространять материалы без маркировки.

Телеканал «Дождь (организация признана нежелательной на территории РФ)» прекратил вещание в России в марте 2022 г. Генпрокуратура заблокировала канал из-за содержания призывов к экстремизму, насилию, массовым нарушениям общественного порядка. Лицензия на вещание была аннулирована. Впоследствии журналисты перезапустили проект из-за рубежа.

16 февраля суд заочно приговорил на тот же срок журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе (считается в России иноагентом). Супругу Дзядко признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

