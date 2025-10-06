Главред «Дождя» Дзядко заочно арестован за уклонение от обязанностей иноагента

До этого Дзядко был объявлен в розыск. В июле 2025 г. Следственный комитет по Москве возбудил в отношении него уголовное дело. Помимо уклонения от обязанностей иноагента, журналисту также вменяется распространение недостоверной информации о действиях российской армии, за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.