Главред «Дождя» Дзядко заочно арестован за уклонение от обязанностей иноагента

Главный редактор телеканала «Дождь» (организация признана нежелательной на территории РФ) Тихон Дзядко (считается в России иноагентом) заочно арестован по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Головинского районного суда Москвы.

Суд постановил заключить Дзядко под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Ходатайство об аресте было зарегистрировано судом 6 октября. Дзядко вменяется ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей лица, включенного в реестр иноагентов»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

До этого Дзядко был объявлен в розыск. В июле 2025 г. Следственный комитет по Москве возбудил в отношении него уголовное дело. Помимо уклонения от обязанностей иноагента, журналисту также вменяется распространение недостоверной информации о действиях российской армии, за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

