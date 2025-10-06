Главред «Дождя» Дзядко заочно арестован за уклонение от обязанностей иноагента
Главный редактор телеканала «Дождь»
Суд постановил заключить Дзядко под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
Ходатайство об аресте было зарегистрировано судом 6 октября. Дзядко вменяется ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей лица, включенного в реестр иноагентов»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
До этого Дзядко был объявлен в розыск. В июле 2025 г. Следственный комитет по Москве возбудил в отношении него уголовное дело. Помимо уклонения от обязанностей иноагента, журналисту также вменяется распространение недостоверной информации о действиях российской армии, за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.