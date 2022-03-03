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Телеканал «Дождь» объявил о временном прекращении работы

Ведомости

Телеканал «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) объявил о временном прекращении работы. Об этом сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева в прямом эфире на Youtube.

«Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу»», — сказала она. 

Накануне главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил, что покинул Россию, так же как и ряд сотрудников телеканала. 

Решение об отъезде ряда сотрудников было принято после того, как по решению Генпрокуратуры были заблокированы сайты «Дождя» и радиостанции «Эхо Москвы». 

По мнению Генпрокуратуры, материалы, размещаемые телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы», «содержат призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».

Телеканал «Дождь» начал вещание 27 апреля 2010 г. Владельцами телеканала являются Наталья Синдеева (95%) и журналистка Вера Кричевская (5%). Генеральный директор телеканала — Наталья Синдеева, главный редактор — Тихон Дзядко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных