Телеканал «Дождь» объявил о временном прекращении работы
Телеканал «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) объявил о временном прекращении работы. Об этом сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева в прямом эфире на Youtube.
«Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу»», — сказала она.
Накануне главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил, что покинул Россию, так же как и ряд сотрудников телеканала.
Решение об отъезде ряда сотрудников было принято после того, как по решению Генпрокуратуры были заблокированы сайты «Дождя» и радиостанции «Эхо Москвы».
По мнению Генпрокуратуры, материалы, размещаемые телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы», «содержат призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».
Телеканал «Дождь» начал вещание 27 апреля 2010 г. Владельцами телеканала являются Наталья Синдеева (95%) и журналистка Вера Кричевская (5%). Генеральный директор телеканала — Наталья Синдеева, главный редактор — Тихон Дзядко.