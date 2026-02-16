Суд заочно приговорил журналистку «Дождя» Котрикадзе к восьми годам колонии

В октябре 2025 г. суд заочно арестовал супруга Котрикадзе, главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (считается в России иноагентом) . Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Суд постановил заключить Дзядко под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.