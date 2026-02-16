Газета
Главная / Общество /

Суд заочно приговорил журналистку «Дождя» Котрикадзе к восьми годам колонии

Ведомости

Журналистку телеканала «Дождь» (организация считается нежелательной на территории РФ, СМИ-иноагент) Екатерину Котрикадзе (считается в России иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщил ТАСС.

Котрикадзе признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Поводом для ее уголовного преследования стали посты в соцсетях о событиях в Буче и Одессе.

7 октября прошлого года Росфинмониторинг внес Котрикадзе в свой перечень террористов и экстремистов. До этого она была объявлена в международный розыск. В октябре 2022 г. Минюст внес ее в свой реестр иноагентов.

В октябре 2025 г. суд заочно арестовал супруга Котрикадзе, главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (считается в России иноагентом). Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Суд постановил заключить Дзядко под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

