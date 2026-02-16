Суд заочно приговорил журналистку «Дождя» Котрикадзе к восьми годам колонии
Журналистку телеканала «Дождь»
Котрикадзе признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Поводом для ее уголовного преследования стали посты в соцсетях о событиях в Буче и Одессе.
7 октября прошлого года Росфинмониторинг внес Котрикадзе в свой перечень террористов и экстремистов. До этого она была объявлена в международный розыск. В октябре 2022 г. Минюст внес ее в свой реестр иноагентов.
В октябре 2025 г. суд заочно арестовал супруга Котрикадзе, главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко