В пучине непримиримой вражды: почему на землях Палестины много лет нет мираИстоки бесконечной войны
Нынешние события в секторе Газа и продолжающиеся военные действия с новой силой поставили под сомнение возможность появления суверенного палестинского государства. «Ведомости» разбирались в истории кровавой борьбы арабского народа за эту цель, и истоках палестино-израильского конфликта.
Ровно 50 лет назад, в сентябре 1974 г., «палестинский вопрос» впервые был вынесен на повестку Генеральной Ассамблеи ООН. Это стало одним из маленьких шагов палестинского народа на пути многолетней и до сих пор неоконченной борьбы за независимость и признание международного сообщества. Вскоре после этого, уже в ноябре 1974 года, Генассамблея ООН приняла резолюцию № 3236, согласно которой признавались права палестинцев на национальную независимость и суверенитет, на возвращение своих земель и имущества.
От Османской империи к Британской
Территория Палестины на протяжении долгих лет своей истории была заветной целью для иностранных захватчиков: она находилась на пересечении как морских, так и сухопутных торговых путей. В период с 1516 по 1917 гг. она входила в состав Османской империи. А в начале XX века переживала сильнейший внутриполитический кризис, который в конечном счете привел к ее краху и отчуждению огромного числа территорий.
В это же самое время завершался самый кровавый из известных на тот момент конфликтов в истории человечества – Первая мировая война. Одним из ее итогов стало создание Лиги Наций – предшественницы ООН, которая взяла на себя обязательство контролировать территории, вышедшие из подчинения рухнувших Османской и Германской империй. Впоследствии, а именно в 1922 г., Лига Наций передала мандат на управление исторической области Палестина на тот момент одной из главных сил на Ближнем Востоке – Великобритании.
По мнению историка-арабиста Юджина Рогана, «Палестина оказалась самым сокрушительным провалом британской имперской политики на Ближнем Востоке, провалом, который погрузил весь Ближний Восток в пучину непримиримой вражды и насилия, не ослабевающих по сей день».
На пути к независимому еврейскому государству
Практически параллельно с этими событиями, а именно с конца XIX века все большую силу набирало движение сионизма, целью которого было создание еврейского национального очага – независимого государства Израиль на территории исторической области Палестина. Главным стимулом к развитию сионизма стал сильный рост антисемитских настроений в странах Европы, на территории которой проживала большая часть еврейского народа.
Еще в 1870-х годах на территории современного Израиля проживали небольшие еврейские общины, которые медленно увеличивались за счет тех евреев, приезжающих сюда в преклонном возрасте, чтобы впоследствии быть погребенными на Святой Земле. Но все это начало значительно меняться ближе к концу XIX века.
Период с 1881 по 1903 гг. принято называть первой алией (алия – волна иммиграции). Именно в это время произошло первое массовое переселение еврейского населения на территорию Палестины. Ему в немалой степени покровительствовал барон Эдмон де Ротшильд. И хотя число прибывших насчитывало не более 25 000 человек, именно эти люди подготовили инфраструктуру для дальнейших волн переселенцев.
В это время из уст руководителей сионистского движения, главным образом Теодора Герцля (1860–1904), звучат первые заявления о необходимости образования независимого еврейского государства, а сам сионизм приобретает организационные черты. Сам Герцль выступал за использование политических и дипломатических инструментов на пути к образованию Израиля. Но были и те, кто ратовал за применение силовых методов по отношению как к местному арабскому населению, так и к европейскому политическому истеблишменту, – сюда можно отнести, к примеру, лидера правого сионизма Владимира Жаботинского.
Первая кровь
Неуклонный рост еврейской миграции до Первой мировой войны в ходе первой и второй алий (1904-1914 гг.) привел к прямому конфликту между арабским населением Палестины и представителями хорошо организованного международного движения сионизма.
В 1917 г. была опубликована декларация Бальфура, в которой Великобритания обязалась содействовать в создании еврейского национального дома на землях палестинских арабов. Это событие можно считать искрой, разжегшей пламя нескончаемого насилия в Палестине. И начиная с 1920-х гг. бунты и погромы арабов, выступающих против вытеснения со своих земель, стали постоянным явлением. В ходе тех волнений пролилась первая кровь – как евреев, так и арабов.
Британские власти пытались реагировать на недовольство местного населения. Так, в 1922 г. вышла «Белая книга» тогдашнего министра по делам колоний Уинстона Черчилля, в которой он «успокаивал» палестинских арабов, заявляя, что эта земля никогда не станет исключительно еврейской, а еврейский очаг будет построен лишь на «части территории Палестины». Но насилие продолжало нарастать, порой приводя к массовым убийствам, и к событиям наподобие Хевронской резни 1929 г. В ответ на это вышла «Белая книга» другого британского министра по делам колоний, лорда Пассфилда, которая рекомендовала ограничить численность еврейских переселенцев и ввести количественные квоты. Вскоре под давлением представителей сионистского движения эти предложения были отвергнуты.
Зарождение национально-освободительного движения
Палестинские арабы до определенного момента не могли оказать значительного сопротивления. Это было связано главным образом с тем, что палестинской элите не хватало единства. Известные и состоятельные семьи, к примеру, Хусейни и Нашашиби, находились в состоянии жесткой конкуренции и даже вражды между собой, в немалой степени подстрекаемой британскими войсками. Так, в 1920 г. здесь был создан первый орган палестинской национально-освободительной борьбы – Арабский палестинский конгресс, его возглавил выходец из семьи Хусейни, и, вполне ожидаемо, это решение было встречено мощным протестом семьи Нашашиби.
Отсутствие единения среди палестинских элит раздражало и злило сельских жителей, главным образом пострадавших от репатриации евреев, которые скупали и без того малочисленные земли, лишая крестьян-арабов средств к существованию. Именно на этой почве маятник протеста сместился в сторону активистов не из городской среды.
И в это же время возвысился и стал широко популярен исламский богослов и проповедник Изз ад-Дин аль-Кассам, призывавший к вооруженной борьбе с британским мандатом и сионистами. Аль-Кассам смешивал националистические и религиозные лозунги, призывая людей вступать в вооруженные отряды. В 1935 г. он погиб в стычке с британскими силами вместе с членами своего отряда. Но его деятельность изменила политический ландшафт в Палестине: Аль-Кассам считал неизбежной именно вооруженную борьбу. И спустя много лет в честь него было названо боевое крыло движения «Хамас».
В 1936 г. был образован Верховный арабский комитет, который призвал арабов к всеобщей забастовке и прекращению любой торговли и обмена с еврейским населением и британцами. По сути, это стало началом войны с мандатом Великобритании, продолжавшейся до 1939 г. И за три года боевых стычек палестинцы лишились около 10% взрослого мужского населения.
Британцы отреагировали на беспорядки отправкой в регион комиссии лорда Уильяма Пиля, по итогам которой впервые появились предложения о разделении этих земель на две части: арабскую и еврейскую, отдав последним 20% территорий. План предполагал выселение арабов с территорий, на которых селились новоприбывшие. Этот план вызвал одобрение будущего отца-основателя Израиля – Давида Бен-Гуриона (1886-1973). Арабское население было в ярости и категорически отвергло предложение комиссии. В ответ на это британцы выпустили новую «Белую книгу», ограничивающую ежегодное число еврейских репатриантов.
Вторая мировая и «шахматная доска»
Ужасы Второй мировой войны и Холокоста, антисемитские погромы подтолкнули десятки тысяч евреев из Европы к поиску безопасного убежища и переселения в Палестину. И уже в 1944 г. еврейское население объявляет, по сути, войну Великобритании, уничтожая представительства подмандатной администрации и убивая местных британских чиновников и солдат. В этих обстоятельствах англичане понимают, что у них не осталось рычагов давления на ситуацию и поэтому принимают решение передать палестинскую проблему под надзор специальной комиссии ООН, созданной в мае 1947 г.
После пребывания в Палестине члены комиссии принимают решение о ее разделе на арабскую и еврейскую части, на «шахматную доску» из шести частей, в которой 55% территории переходило в руки евреев, а Иерусалим передавался в международное управление. 26 сентября 1947 г. британцы принимают решение покинуть Палестину.
29 ноября 1947 г. принимается резолюция Генассамблеи ООН № 181 о разделе Палестины на два государства. Градус напряженности между арабами и евреями достиг своего пика. Войны было не избежать.
Исход палестинцев
В ноябре 1947 г. вспыхнула полномасштабная арабо-еврейская война, которую в Израиле называют «Войной за независимость». Арабские силы были представлены в ней Арабской освободительной армией во главе с иракским генералом Исмаилом Сафватом. Армию составляли главным образом добровольцы из арабских стран, которые, в свою очередь, не желали отправлять свои регулярные силы для поддержки Палестины. В то же время некоторые этноконфессиональные арабские группы, к примеру, друзы-исмаилиты воевали на стороне еврейских сил. Их поддерживали и черкесы, изгнанные еще из Российской империи.
Та война была наполнена чередой кровавой резни (например, в Дейр-Ясине), многочисленных терактов и убийств мирных жителей. Арабские силы не имели единства и конкурировали между собой, не имели достаточной боевой подготовки и оружия. Наступление хорошо подготовленных в рядах британских войск еврейских сил на деревни и города заставило сотни тысяч арабов покидать свои дома и бежать на Западный берег Иордана и Сектор Газа. Это событие до сих пор считается самой большой трагедией в истории палестинских евреев и получило название «Ан-Накба» – исход.
Борьба за независимость Палестины
14 мая 1948 г. было создано государство Израиль, которое уже в следующем году стало членом ООН. После окончания войны некоторые арабы, не покинувшие свои дома, приняли израильское гражданство, но не все права. Так, они не могли избираться в большинство государственных учреждений и получали оклад в среднем в три раза меньше, если сравнивать его с зарплатой еврейских работников. Арабы жили только в определенных изолированных районах, а принадлежащая им недвижимость могла изыматься.
В 1964 г. решением Лиги арабских государств (ЛАГ) была создана Организация освобождения Палестины (ООП). Она ставила своей целью возвращение арабов на свои территории и уничтожение государства Израиль.
В июне 1967 г. началась Шестидневная война Израиля с одной стороны и Египта, Сирии и Иордании – с другой. В ее ходе Израилю удалось оккупировать населенные арабами территории Западного берега Иордана, сектор Газа, а также восточный Иерусалим и Голанские высоты.
После этого Организация освобождения Палестины организовала ряд терактов, в том числе на авиатранспорте. Тогда же лидер ООП Ясир Арафат впервые высказывает мнение о необходимости придерживаться не только методов вооруженной борьбы, но и пытаться действовать дипломатическими мерами. Результатом этого в 1974 г. стало признание ООП и Ясира Арафата законным представителем палестинского народа со стороны ООН.
В декабре 1987 г. началось стихийное восстание арабского населения, – первая интифада на фоне нарастающей оккупацией, а также убийствами и пытками арабского населения. Это восстание иногда называют восстанием камней, так как, будучи, по сути, изолированными от внешнего мира, арабы, проживавшие на этой территории, не имели возможности вооружиться, и в качестве оружия они часто использовали камни. В ходе интифады, 15 ноября 1988 г., ООП объявила о независимости государства Палестина, а лидер Арафат выступал за проведение мирных переговоров с Израилем.
Интифада завершилась в 1993 г. подписанием мирных соглашений в столице Норвегии – Осло. Согласно им, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа устанавливалась власть Палестинской национальной администрации (ПНА). В мае 1994 г. ПНА возглавил Арафат, который находился у власти вплоть до своей смерти в ноябре 2004 г.. В январе 2005 г. на этом посту его сменил нынешний президент Палестинской автономии – Махмуд Аббас.
При этом еще в январе 1996 г. был создан Палестинский законодательный совет (парламент), большую часть мандатов в котором получили представители военизированного движения ФАТХ (Движения за национальное освобождение Палестины). Спустя 10 лет, в 2006 г., большинство мандатов законодательного совета получили члены «Хамас», многих из которых израильские власти последовательно задерживали и заключали под стражу. В ответ на переход власти к «Хамас» в секторе Газа Израиль ввел экономическую блокаду сектора Газа. С тех пор выборы в палестинский парламент не проводились.
Новый виток противостояния
В 2005 г. Израиль вывел свои войска с территории сектора Газа, но арабские анклавы оставались под жестким контролем за колючей проволокой. Выезд и въезд в населенные арабами районы можно было осуществлять только через КПП.
С 2007 г. в управлении Палестиной сложилось двоевластие: сектор Газа оставался под контролем «Хамас», а Западный берег реки Иордан управлялся ПНА во главе с Аббасом. Долгое время они находились в состоянии раздора, что, очевидно, не помогало Палестине возможности обрести настоящий суверенитет. С каждым годом напряженность вновь возрастала, территория проживания арабов сужалась, их дома сносились. Сектор Газа неоднократно подвергался ракетным обстрелам, а арабские радикалы отвечали и устраивали теракты.
7 октября 2023 г. боевики «Хамас» объявили о начале военной операции «Потоп Аль-Аксы», проникнув на международно признанную территорию Израиля на грузовиках, пикапах и парапланах. Велся и ракетный обстрел израильской территории. Более тысячи израильтян погибли, сотни людей были взяты в плен. Представители группировки обвиняли Израиль в оккупации Палестины и недопуске мусульман в мечеть Аль-Акса.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со своей стороны начал ответную операцию под названием «Железные мечи». В ее ходе, по данным МИД Палестины на начало 2024 г., более 70% жилых домов в секторе Газа были разрушены, там погибли тысячи мирных жителей, а инфраструктура уничтожена. На протяжении года мир наблюдает за нарастающей гуманитарной катастрофой. Несмотря на ордеры МУС на аресты руководства Израиля и требования ООН прекратить операцию в секторе Газа, она все еще продолжается.
При этом представители палестинского народа задумываются о том, какой будет жизнь после окончания войны. 23 июля 2024 г. представители различных политических течений Палестины подписали в Пекине соглашение о прекращении раскола после завершения войны в секторе Газа. Оно подразумевает, что стороны создадут временное правительство народного единства под эгидой ООП. Свою готовность к этому выразили и представители «Хамас» и ФАТХ, взгляды которых на вопрос Израиля кардинально отличаются: только вторая сила признает право еврейского государства на существование. Но было подтверждено, что ООП – по-прежнему единственный законный представитель палестинского народа на международной арене.
Израильские власти в лице министра иностранных дел Исраэля Каца отреагировали на это соглашение жесткими заявлениями о том, что руководство ПНА, и в частности Аббас, оказывает поддержку террористам, сотрудничая с «Хамас». В своих заявлениях Кац дал понять, что Палестинская администрация может не надеяться на возвращение сектора Газа под свой контроль.
После начала нового витка агрессии в регионе в октябре 2023 г. некоторые европейские страны заявили о своем признании палестинского государства, в частности, Норвегия, Исландия и Ирландия. Всего сейчас его признают 147 из 193 стран-членов ООН. Но при этом Палестина обладает там лишь статусом государства-наблюдателя, так как ее не признают три постоянных члена Совета Безопасности, – Великобритания, США и Франция.