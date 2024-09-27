При этом представители палестинского народа задумываются о том, какой будет жизнь после окончания войны. 23 июля 2024 г. представители различных политических течений Палестины подписали в Пекине соглашение о прекращении раскола после завершения войны в секторе Газа. Оно подразумевает, что стороны создадут временное правительство народного единства под эгидой ООП. Свою готовность к этому выразили и представители «Хамас» и ФАТХ, взгляды которых на вопрос Израиля кардинально отличаются: только вторая сила признает право еврейского государства на существование. Но было подтверждено, что ООП – по-прежнему единственный законный представитель палестинского народа на международной арене.