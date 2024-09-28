МИД России осудил убийство лидера «Хезболлы»

«Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг – на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию», – говорится в сообщении.