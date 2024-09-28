МИД России осудил убийство лидера «Хезболлы»Ликвидация Насраллы спровоцирует новый всплеск насилия в регионе
Россия решительно осуждает совершенное Израилем убийство лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
В внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в результате удара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте были полностью разрушены жилые здания и пострадали десятки мирных жителей.
«Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг – на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию», – говорится в сообщении.
Российская сторона призвала Израиль к прекращению боевых действий, что позволило бы создать условия для урегулирования конфликта. В сложившейся ситуации ответственные члены мирового сообщества должны сделать все, чтобы не допустить погружения региона в полномасштабную конфронтацию.
28 сентября армия обороны Израиля сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.
«Хезболла» подтвердила данные о гибели лидера движения. В Иране на фоне произошедшего призвали мусульман объединиться, а премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил трехдневный траур в республике. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал ликвидацию Насраллы одним из самых оправданных действий страны по борьбе с терроризмом.
По данным ООН, на фоне боевых действий между Израилем и Ливаном более 50 000 человек перебрались в Сирию из страны, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.