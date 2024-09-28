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МИД России осудил убийство лидера «Хезболлы»

Ликвидация Насраллы спровоцирует новый всплеск насилия в регионе
София Векслер
Максим Стулов / Ведомости

Россия решительно осуждает совершенное Израилем убийство лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в результате удара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте были полностью разрушены жилые здания и пострадали десятки мирных жителей.

«Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг – на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию», – говорится в сообщении.

Российская сторона призвала Израиль к прекращению боевых действий, что позволило бы создать условия для урегулирования конфликта. В сложившейся ситуации ответственные члены мирового сообщества должны сделать все, чтобы не допустить погружения региона в полномасштабную конфронтацию.

28 сентября армия обороны Израиля сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.

«Хезболла» подтвердила данные о гибели лидера движения. В Иране на фоне произошедшего призвали мусульман объединиться, а премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил трехдневный траур в республике. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал ликвидацию Насраллы одним из самых оправданных действий страны по борьбе с терроризмом.

По данным ООН, на фоне боевых действий между Израилем и Ливаном более 50 000 человек перебрались в Сирию из страны, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики.

С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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