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МИД Израиля считает гибель Насраллы оправданным действием в борьбе с терроризмом

Ведомости

Ликвидация лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы является одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом. Об этом написал израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в соцсети X.

«Ликвидация главного террориста Насраллы является одной из самых оправданных контртеррористических акций, которые когда-либо предпринимал Израиль», – подчеркнул Кац.

По его мнению, лидер «Хезболлы» посвятил свою жизнь уничтожению Израиля и более 30 лет руководил террористической деятельностью против страны. Кац выразил признательность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за инициирование этого удара, министру обороны и членам кабинета за ее одобрение, а также начальнику Генштаба и армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за его реализацию.

28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.

«Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения. В Иране на фоне произошедшего призвали мусульман объединиться, а премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил трехдневный траур в республике.

С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, целью которой израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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