МИД Израиля считает гибель Насраллы оправданным действием в борьбе с терроризмом
Ликвидация лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы является одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом. Об этом написал израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в соцсети X.
«Ликвидация главного террориста Насраллы является одной из самых оправданных контртеррористических акций, которые когда-либо предпринимал Израиль», – подчеркнул Кац.
По его мнению, лидер «Хезболлы» посвятил свою жизнь уничтожению Израиля и более 30 лет руководил террористической деятельностью против страны. Кац выразил признательность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за инициирование этого удара, министру обороны и членам кабинета за ее одобрение, а также начальнику Генштаба и армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за его реализацию.
28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения.
«Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения. В Иране на фоне произошедшего призвали мусульман объединиться, а премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил трехдневный траур в республике.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, целью которой израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.