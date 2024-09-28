МИД Израиля считает гибель Насраллы оправданным действием в борьбе с терроризмом

По его мнению, лидер «Хезболлы» посвятил свою жизнь уничтожению Израиля и более 30 лет руководил террористической деятельностью против страны. Кац выразил признательность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за инициирование этого удара, министру обороны и членам кабинета за ее одобрение, а также начальнику Генштаба и армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за его реализацию.