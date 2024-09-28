Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ООН: более 50 000 человек выехали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем

Ведомости

На фоне боевых действий между Израилем и Ливаном более 50 000 человек перебрались в Сирию из Ливана, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики. Об этом сообщил в X верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Более 50 000 ливанцев и сирийцев, проживающих в Ливане, в настоящее время перебрались в Сирию, спасаясь от израильских авиаударов. Более 200 000 человек стали перемещенными лицами внутри Ливана», – написал он.

Агентство ООН по делам беженцев 27 сентября сообщало, что за последние 72 часа в Сирию из Ливана выехали более 30 000 человек. В результате бомбардировок Израиля с 23 сентября в Ливане погибло более 700 человек, сообщал телеканал Al Jazeera.

28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения. Руководство группировки пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных