ООН: более 50 000 человек выехали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем
На фоне боевых действий между Израилем и Ливаном более 50 000 человек перебрались в Сирию из Ливана, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики. Об этом сообщил в X верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
«Более 50 000 ливанцев и сирийцев, проживающих в Ливане, в настоящее время перебрались в Сирию, спасаясь от израильских авиаударов. Более 200 000 человек стали перемещенными лицами внутри Ливана», – написал он.
Агентство ООН по делам беженцев 27 сентября сообщало, что за последние 72 часа в Сирию из Ливана выехали более 30 000 человек. В результате бомбардировок Израиля с 23 сентября в Ливане погибло более 700 человек, сообщал телеканал Al Jazeera.
28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения. Руководство группировки пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.