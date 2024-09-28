ООН: более 50 000 человек выехали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем

На фоне боевых действий между Израилем и Ливаном более 50 000 человек перебрались в Сирию из Ливана, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики. Об этом сообщил в X верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.