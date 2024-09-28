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ABC News: Израиль готовится к ограниченному вторжению в Ливан

Ведомости

Израильская армия (ЦАХАЛ) готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, за последние недели Израиль ликвидировал около 30 лидеров движения «Хезболла».

Источник ABC News также отметил, что Израиль отклонил предложение о кратковременном прекращении огня и не поддерживал связи с администрацией президента США Джо Байдена. Оставшиеся лидеры «Хезболлы» опасаются наличия шпионов в своих рядах.

28 сентября армия обороны Израиля объявила о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте. Согласно заявлению, в ходе операции были также ликвидированы командующий южным фронтом Али Караки и другие высокопоставленные командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели своего лидера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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