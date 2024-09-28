ABC News: Израиль готовится к ограниченному вторжению в Ливан

28 сентября армия обороны Израиля объявила о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте. Согласно заявлению, в ходе операции были также ликвидированы командующий южным фронтом Али Караки и другие высокопоставленные командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели своего лидера.