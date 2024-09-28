ABC News: Израиль готовится к ограниченному вторжению в Ливан
Израильская армия (ЦАХАЛ) готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, за последние недели Израиль ликвидировал около 30 лидеров движения «Хезболла».
Источник ABC News также отметил, что Израиль отклонил предложение о кратковременном прекращении огня и не поддерживал связи с администрацией президента США Джо Байдена. Оставшиеся лидеры «Хезболлы» опасаются наличия шпионов в своих рядах.
28 сентября армия обороны Израиля объявила о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте. Согласно заявлению, в ходе операции были также ликвидированы командующий южным фронтом Али Караки и другие высокопоставленные командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели своего лидера.