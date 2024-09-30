Госдеп подтвердил начало ограниченных наземных операций Израиля у границы Ливана
Тель-Авив сообщил Соединенным Штатам, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане недалеко от границы с Израилем, сообщил госдепартамент США, пишет Reuters.
«Они проинформировали нас, что то, что они в настоящее время проводят – это ограниченные операции, нацеленные на инфраструктуру "Хезболлы" вблизи границы», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
30 сентября усилились признаки того, что Израиль намерен отправить наземные войска в Ливан. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил Reuters, что расположение израильских войск предполагает, что наземное вторжение неизбежно.
Миллер заявил, что США продолжают выступать за прекращение огня между Израилем и «Хезболлой», но добавил, что военное давление иногда может способствовать дипломатии. При этом он предупредил, что такие действия также могут привести к просчетам и непреднамеренным последствиям.
30 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль может начать наземную операцию на территории Ливана уже на этой неделе. Утверждалось, что израильский спецназ проводит небольшие рейды на юге Ливана, собирая разведданные в преддверии более масштабного наземного вторжения. В тот же день CBS News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль уведомил США о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан, которое может произойти в течение нескольких часов.
Вечером Times of Israel сообщает, что ливанские войска отступили со своих позиций вдоль южной границы Ливана с Израилем по меньшей мере на 5 км к северу.