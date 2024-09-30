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Госдеп подтвердил начало ограниченных наземных операций Израиля у границы Ливана

Ведомости

Тель-Авив сообщил Соединенным Штатам, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане недалеко от границы с Израилем, сообщил госдепартамент США, пишет Reuters.

«Они проинформировали нас, что то, что они в настоящее время проводят – это ограниченные операции, нацеленные на инфраструктуру "Хезболлы" вблизи границы», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

30 сентября усилились признаки того, что Израиль намерен отправить наземные войска в Ливан. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил Reuters, что расположение израильских войск предполагает, что наземное вторжение неизбежно.

Миллер заявил, что США продолжают выступать за прекращение огня между Израилем и «Хезболлой», но добавил, что военное давление иногда может способствовать дипломатии. При этом он предупредил, что такие действия также могут привести к просчетам и непреднамеренным последствиям.

30 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль может начать наземную операцию на территории Ливана уже на этой неделе. Утверждалось, что израильский спецназ проводит небольшие рейды на юге Ливана, собирая разведданные в преддверии более масштабного наземного вторжения. В тот же день CBS News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль уведомил США о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан, которое может произойти в течение нескольких часов. 

Вечером Times of Israel сообщает, что ливанские войска отступили со своих позиций вдоль южной границы Ливана с Израилем по меньшей мере на 5 км к северу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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