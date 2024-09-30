Госдеп подтвердил начало ограниченных наземных операций Израиля у границы Ливана

30 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль может начать наземную операцию на территории Ливана уже на этой неделе. Утверждалось, что израильский спецназ проводит небольшие рейды на юге Ливана, собирая разведданные в преддверии более масштабного наземного вторжения. В тот же день CBS News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль уведомил США о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан, которое может произойти в течение нескольких часов.