Ливанские войска отступили на 5 км от границы с Израилем

30 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль может начать наземную операцию на территории Ливана уже на этой неделе. Утверждается, что израильский спецназ проводит небольшие рейды на юге Ливана, собирая разведданные в преддверии более масштабного наземного вторжения.