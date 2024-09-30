Ливанские войска отступили на 5 км от границы с Израилем
Ливанские войска отступили с позиций вдоль южной границы Ливана с Израилем по меньшей мере на 5 км к северу от границы. Об этом сообщает Times of Israel.
Отвод войск происходит на фоне растущих признаков наземного вторжения Израиля в южный Ливан. Ливанский военный чиновник сообщил AFP, что ливанская армия передислоцирует войска, располагавшиеся на южной границе страны.
Ливанские СМИ также сообщают о мощных артиллерийских обстрелах израильской армией приграничной ливанской деревни Ваззани.
30 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль может начать наземную операцию на территории Ливана уже на этой неделе. Утверждается, что израильский спецназ проводит небольшие рейды на юге Ливана, собирая разведданные в преддверии более масштабного наземного вторжения.
В тот же день CBS News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль уведомил США о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан, которое может произойти в течение нескольких часов.
Заместитель генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил о готовности объединения к наземной операции армии Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане. Он добавил, что «Хезболла», несмотря на потери лидеров и нападения на мирных жителей, продолжит противостоять Израилю.