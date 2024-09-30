CBS: Израиль может начать наземную операцию в Ливане в течение нескольких часов
Израиль уведомил США о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан, которое может произойти в течение нескольких часов. Об этом пишет CBS News со ссылкой на американского чиновника.
«На данный момент я могу сказать, что в Ливане не ведется никаких масштабных наземных операций», – заявил журналистам в Израиле представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) майор Давид Барух.
При этом один из его коллег, уточняет CBS News, капитан Ардам Итта, быстро добавил: «Но все варианты рассматриваются».
30 сентября заместитель генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил о готовности объединения к наземной операции Армии обороны Израиля в Ливане. Он добавил, что «Хезболла», несмотря на потери лидеров и нападения на мирных жителей, продолжит противостоять Израилю.
23 сентября ЦАХАЛ объявила о начале операции под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. 28 сентября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте.
30 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль может начать наземную операцию на территории Ливана уже на этой неделе. Утверждается, что израильский спецназ проводит небольшие рейды на юге Ливана, собирая разведданные в преддверии более масштабного наземного вторжения.