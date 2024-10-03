Иран и Израиль угрожают друг другу войной

Атака Ирана по Израилю была массированной, но странной, замечает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, иранские власти предварительно сообщили о своих планах другим странам и, похоже, до конца не хотели давать Израилю поводов для ответных ударов. «Тем не менее Тегеран был вынужден реагировать на предыдущие действия Тель-Авива: не ответив на них, он мог бы потерять лицо перед союзниками», – говорит эксперт.