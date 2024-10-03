Иран и Израиль угрожают друг другу войной

Иран и Израиль угрожают друг другу войнойИ ударами по экономической инфраструктуре
Израиль пригрозил нанести ответный удар по Ирану, после того как тот вечером 1 октября совершил массированный ракетный удар по израильским городам. «Иран совершил большую ошибку, и он за это заплатит. Режим в Тегеране не понимает нашей решимости защищать себя и решимости отомстить нашим врагам», – заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабинета министров. По его словам, иранский обстрел провалился благодаря израильской ПВО и помощи США.
Нетаньяху напомнил о командирах радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхье Синваре и Мохаммеде Дейфе, а также руководителе ливанского движения «Хезболла» Хасане Насралле, погибших в результате налетов ВВС Израиля. Кроме того, Нетаньяху призвал «силы света» объединиться против Ирана и его союзников и назвал противостояние между двумя государствами выбором «между тиранией и свободой, между благословением и проклятием».
Позже Ynet со ссылкой на неназванного источника в израильской армии назвал вероятную дату ответного удара Израиля по Ирану – ночь на 3 октября. Целью израильской армии, по данным портала Axios, могут стать иранские ядерные объекты, объекты нефтедобычи и средства ПВО.
Иран запустил чуть более 180 ракет (данные разнились в зависимости от СМИ) в сторону Израиля менее чем через сутки после начала ограниченной наземной операции израильской армии на юге Ливана. В результате иранского обстрела погиб житель Иерихона на Западном берегу реки Иордан.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), эта атака стала ответом на «мученические смерти» убитого 31 июля главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании, а также генерального секретаря «Хезболлы» Насраллы и командующего силами КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана 27 сентября. Иранский телеканал IRIB сообщил, что в операции иранцы впервые использовали гиперзвуковые ракеты Fattah, которые способны развивать скорость 5 Мах (в 5 раз выше скорости звука) и «преодолевать любые системы ПВО».
По данным КСИР, Тегеран поразил около 90% целей, среди них авиабаза «Тель-Ноф» недалеко от Тель-Авива, авиабаза «Неватим», где размещены самолеты F-35, авиабаза «Рамон» и «Хацерим» и штаб-квартира разведки «Моссад» в Тель-Авиве. При этом в армии обороны Израиля признали лишь небольшое количество попаданий в военные объекты в центре и на юге страны.
После операции генерал-майор иранской армии Мохаммад Багери заявил, что экономические и промышленные центры не были целью иранских ракет. Но он добавил, что КСИР и вооруженные силы Ирана готовы к любому сценарию, в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета страны ракетные обстрелы будут повторены в более крупных масштабах, а целями станет вся инфраструктура Израиля. Аналогичные предупреждения сделал президент страны Масуд Пезешкиан. По его словам, ракетный удар Ирана доказал, что израильская система ПВО «Железный купол» хрупкая «как стекло».
Атака Ирана по Израилю была массированной, но странной, замечает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, иранские власти предварительно сообщили о своих планах другим странам и, похоже, до конца не хотели давать Израилю поводов для ответных ударов. «Тем не менее Тегеран был вынужден реагировать на предыдущие действия Тель-Авива: не ответив на них, он мог бы потерять лицо перед союзниками», – говорит эксперт.
Угрозы иранских властей о нанесении удара по важным экономическим объектам Израиля – привычная для Востока риторика, отмечает Зелтынь: «Она свойственна обеим сторонам конфликта. Помимо этого Иран обладает ракетами низкой точности, поэтому точные удары по выбранным объектам маловероятны».
Израиль давно испытывал терпение Ирана и искал повод для конфликта с ним, считает доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Игорь Матвеев. По его мнению, Нетаньяху пытается не только ослабить антиизраильские силы в регионе, но и обезопасить себя, так как в мирное время ему угрожало бы уголовное преследование.
Другой причиной эскалации со стороны Израиля Матвеев назвал желание Израиля не позволить США нормализовать отношения с Ираном. «Американский президент Джо Байден хотел бы войти в историю не как хромая утка, а как лидер, который сумел договориться с Тегераном. А это означало бы усиление позиций Ирана на Ближнем Востоке», – объяснил эксперт.