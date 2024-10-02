Что пишут зарубежные СМИ об атаке Ирана на Израиль

Что пишут зарубежные СМИ об атаке Ирана на ИзраильЕврейское государство может в ответ ударить по иранским стратегическим объектам
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль с помощью баллистических ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израильские военные пообещали ответить на обстрел. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ракетный удар по Израилю «законным актом самообороны».
В Иране утверждают, что атака на Израиль является ответом на ликвидацию лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и главы палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании, пишет The Washington Post. Правительство страны впервые с начала войны на Ближнем Востоке собралось в бункере в Иерусалиме, сообщил газете один из чиновников в Израиле, который предпочел остаться анонимным.
Представитель Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц отметил, что у Израиля сложная многоуровневая система противовоздушной обороны. Но для ракет большей дальности из Ирана Израиль, вероятно, развернет перехватчики Arrow 2 и Arrow 3. По словам директора программ по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы Найсана Рафати, одним из вариантов ответа Израиля могут стать удары по ядерному потенциалу Ирана, но такая операция потребует помощи со стороны США.
Израиль пообещал принять ответные меры, отмечает The New York Times. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран «совершил большую ошибку» и заплатит за это. Действия Ирана создают в регионе напряженное положение, которое может обернуться началом полномасштабной войны между давними противниками, пишет газета.
По словам трех иранских чиновников, старшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) убедили верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, что атака – единственный путь действий, если Иран хочет казаться сильным. Утверждается, что Иран подготовил сотни ракет для запуска со стороны западных границ в случае, если Израиль или США нанесут ответный удар. Если Израиль отреагирует на операцию Ирана, он столкнется с более ожесточенными атаками, говорится в заявлении КСИР.
Израиль планирует масштабный ответ Ирану, пишет портал Axios со ссылкой на официальных представителей еврейского государства. Они утверждают, что Израиль нанесет ответный удар в течение нескольких дней. Атака армии обороны страны может быть направлена на объекты нефтедобычи и другие стратегически важные точки, такие как иранские системы противовоздушной обороны. Некоторые источники портала утверждают, что Израиль может ликвидировать представителей Ирана.
Для ответных ударов, вероятно, будут применяться истребители. Не исключены варианты тайных операций, подобных той, в результате которой погиб лидер «Хамаса» Хания. По словам израильских официальных лиц, ответ Ирану на этот раз будет «гораздо более существенным», но конкретных решений кабмин Израиля пока не принял – он намерен консультироваться с администрацией президента США Джо Байдена.
Даже в случае ответного удара Израиля реакция Ирана, скорее всего, будет ограниченной, пишет CNN. После последней ракетной атаки Иран доказал, что его военный потенциал «бесполезен». При этом бывший министр обороны США Марк Эспер отмечает, что Иран «не хочет более масштабной войны» после нападения на Израиль. По данным американского телеканала, Израиль может нанести удары по военным и экономически важным объектам.
Израильский ученый Арон Брегман, участвовавший в ливано-израильской войне в 1980-х гг., в комментарии китайскому изданию The Paper заявил, что атака Ирана на Израиль провоцирует новый виток напряженности. По словам эксперта, если Израиль ответит Ирану, а между странами продолжатся взаимные атаки, мир столкнется с региональной войной. По мнению Брегмана, Ирану опасно напрямую атаковать Израиль, поскольку еврейское государство может ответить ударами по ядерным объектам.
Профессор Шанхайского университета международных исследований Лю Чжунминь в разговоре с The Paper выразил мнение, что администрация Нетаньяху укрепляет свои позиции: с помощью атак она надеется доказать оппозиции в стране, что действующего премьер-министра сместить не удастся. Другие эксперты, опрошенные изданием, выразили мнение, что ситуация в целом может обостриться в случае вмешательства США, которые, по их словам, потеряли авторитет на Ближнем Востоке. Они считают, что предстоящие выборы в США определят дальнейшее развитие конфликта.