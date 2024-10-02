Что пишут зарубежные СМИ об атаке Ирана на Израиль

Профессор Шанхайского университета международных исследований Лю Чжунминь в разговоре с The Paper выразил мнение, что администрация Нетаньяху укрепляет свои позиции: с помощью атак она надеется доказать оппозиции в стране, что действующего премьер-министра сместить не удастся. Другие эксперты, опрошенные изданием, выразили мнение, что ситуация в целом может обостриться в случае вмешательства США, которые, по их словам, потеряли авторитет на Ближнем Востоке. Они считают, что предстоящие выборы в США определят дальнейшее развитие конфликта.