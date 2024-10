Новый ракетный удар Ирана по Израилю: главное

На момент написания материала определить точное число выпущенных по Израилю иранских ракет оставалось затруднительно. В частности, The Jerusalem Post сначала писала о 400 и 500, а потом – об «около 181 ракете», отталкиваясь от расчетов по числу сирен, включавшихся по всей стране. Газета The Times of Israel писала об «около 180 ракетах». Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на армейское радио Израиля данные «от 100 до 200» ракетах.