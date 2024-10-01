Новый ракетный удар Ирана по Израилю: главное

Новый ракетный удар Ирана по Израилю: главноеЭто ответ на гибель лидеров «Хамаса» и «Хезболлы», а также на израильскую операцию в Ливане
Вечером 1 октября Иран провел масштабную атаку против Израиля, включавшую в себя пуски сотен баллистических ракет. Это произошло меньше чем через сутки после начала «ограниченной наземной военной операции» израильской армии против союзной Тегерану ливанской шиитской группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана, и через четыре дня – после убийства генсека ливанского движения Хасана Насраллы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала начало атаки, объявив о сиренах ракетной опасности по всей стране в 19:32 по местному времени (совпадает с мск) в своем Telegram-канале. В 19:36 появилось пояснение, что тревога объявлена в связи с тем, что «ракеты были запущены из Ирана в направлении Израиля». Гражданам рекомендовалось «точно следовать указаниям командования тыла» страны. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хаггари отметил в своем обращении в 19:43 к согражданам, что если они слышат взрывы, то «это могут быть результаты перехвата ракет».
В 19:49 ЦАХАЛ сообщила о ракетной тревоге в районе пустыни Негев. Там находятся авиабазы, которые были целью иранского ракетного удара в середине апреля 2024 г. Иранское агентство Tasnim утверждает, что попали по базе израильских ВВС Неватим в данном районе. ЦАХАЛ эту информацию не комментировала на момент выхода заметки.
Около 20:00 на сайте иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) появилось заявление, подтверждающее начало ракетной атаки по Израилю со стороны Ирана. В сообщении говорилось, что нынешний ракетный удар – это ответ на «мученические смерти» убитого 31 июля главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании, а также генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего силами КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана 27 сентября. «Запуском десятков баллистических ракет ВВС КСИР нацелились на важные военные объекты и объекты безопасности в центре оккупированных территорий, подробности которых будут упомянуты позже», – утверждалось в заявлении.
Там отмечается, что атака начата КСИР с одобрения Высшего совета национальной безопасности и уведомления Генштаба ВС Ирана, а также при поддержке армии и Минобороны этой страны. «Если сионистский режим отреагирует на эту операцию военным путем, он столкнется с дальнейшими сокрушительными и разрушительными атаками», – предостерегли в КСИР.
Миссия Ирана в ООН назвала в своем посте в соцсети Х удар по Израилю «законным и рациональным ответом» на «террористические акты сионистского режима» и также пригрозила ответом на возможную ответную атаку со стороны Тель-Авива. При этом пресс-секретарь ЦАХАЛ Хаггари уже пригрозил Тегерану «последствиями» и заявил о наличии «планов» на этот счет.
Президент США Джо Байден же поручил на этом фоне американским военным помочь «израильской обороне от иранских атак и сбивать ракеты, летящие в направлении Израиля», сообщил около 20:00 мск в соцсети Х спикер совет по национальной безопасности (СНБ) при американском лидере Син Саветт. Он отметил, что Байден и его вице-президент Камала Харрис получают постоянные обновления по ситуации.
При этом уже в 20:24 мск в ЦАХАЛ сообщили жителям Израиля, что, «согласно оценке ситуации», граждане страны могут покинуть убежища. На время ракетной атаки Израиль, соседняя Иордания, а также Ирак закрывали воздушное пространство.
На момент написания материала определить точное число выпущенных по Израилю иранских ракет оставалось затруднительно. В частности, The Jerusalem Post сначала писала о 400 и 500, а потом – об «около 181 ракете», отталкиваясь от расчетов по числу сирен, включавшихся по всей стране. Газета The Times of Israel писала об «около 180 ракетах». Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на армейское радио Израиля данные «от 100 до 200» ракетах.
О каких-то серьезных повреждениях и значительных жертвах в Израиле не сообщалось.
В ответ на иранский удар Израиль с высокой степенью вероятности нанесет удар по Ирану, полагает член Общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов. Но США вряд ли будут принимать прямое участие в таком ударе, так как нынешняя администрация не заинтересована в неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке, подчеркивает Пухов.
Ракетный обстрел Ирана – это вынужденная мера Тегерана с целью прекращения наземной операции Израиля в Ливане, говорит гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Эксперт напомнил, что ранее иранское руководство отказалось от ответных мер против Израиля после убийства Хании в июле из-за обещаний глав западных государств добиться прекращения боевых действий в секторе Газа. «Но Запад не выполнил это обещание, а после убийства Хасана Насраллы чаша терпения Тегерана переполнилась, и теперь мир столкнулся с угрозой разрастания региональной войны», – добавил эксперт.
Обсуждаемый ракетный удар Ирана превосходит по масштабу апрельские атаки по Израилю, отмечает Сафаров: «Страна позиционирует себя лидером мусульманского мира и более не могла себе позволить имиджевые потери от отсутствия реакции». Теоретически Иран может направить и наземные вооруженные силы в Сирию и Ливан для защиты союзников, допускает Сафаров. Реалистичность такого сценария, отмечает эксперт, зависит от дальнейшей ситуации в регионе и реакции Израиля.
Тель-Авив же восстановил запасы ракет ПВО после апрельских ударов Ирана, говорит военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Но, как считает эксперт, при подобной интенсивности иранских ракетных ударов запасы снарядов израильского «Железного купола» будут исчерпаны, а израильские военные будут вынуждены снять полное воздушное прикрытие и сосредоточиться на защите только стратегически важных объектов.
Но Ирану все равно будет сложнее отражать возможные ответные удары Израиля, полагает Ермаков: «Иранская армия обладает гораздо более скромными военными возможностями. Правда, иранские ПВО и не ставят задачу защиты всей территории страны, и теоретически в первую очередь будут сбивать авиацию Израиля».