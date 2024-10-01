Новый ракетный удар Ирана по Израилю: главное

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала начало атаки, объявив о сиренах ракетной опасности по всей стране в 19:32 по местному времени (совпадает с мск) в своем Telegram-канале. В 19:36 появилось пояснение, что тревога объявлена в связи с тем, что «ракеты были запущены из Ирана в направлении Израиля». Гражданам рекомендовалось «точно следовать указаниям командования тыла» страны. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хаггари отметил в своем обращении в 19:43 к согражданам, что если они слышат взрывы, то «это могут быть результаты перехвата ракет».