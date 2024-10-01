Число погибших при теракте в Тель-Авиве увеличилось до шести
При теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, двое нападавших ликвидированы. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на местную полицию.
Количество раненых составило девять человек.
Атака на жителей пригорода Яффа произошла вечером 1 октября. По сообщению полиции, один из террористов был вооружен штурмовой винтовкой, второй – ножом. Изначально террористы атаковали пассажиров трамвая, затем покинули общественный транспорт и продолжили нападения на улице Иерусалим.
Вечером 1 октября также была совершена атака на Израиль со стороны Ирана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль ответит на атаку со стороны Ирана. По состоянию на 21:20 мск иранский ракетный обстрел завершен. Times of Israel со ссылкой на палестинских пользователей соцсетей пишет, что в результате иранской ракетной атаки на Израиль от осколков ракеты погиб палестинец в деревне Нуэйма на Западном берегу реки Иордан.