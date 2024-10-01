Число погибших при теракте в Тель-Авиве увеличилось до шести

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль ответит на атаку со стороны Ирана. По состоянию на 21:20 мск иранский ракетный обстрел завершен. Times of Israel со ссылкой на палестинских пользователей соцсетей пишет, что в результате иранской ракетной атаки на Израиль от осколков ракеты погиб палестинец в деревне Нуэйма на Западном берегу реки Иордан.