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Число погибших при теракте в Тель-Авиве увеличилось до шести

Ведомости

При теракте на юге Тель-Авива погибли шесть человек, двое нападавших ликвидированы. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на местную полицию.

Количество раненых составило девять человек.

Атака на жителей пригорода Яффа произошла вечером 1 октября. По сообщению полиции, один из террористов был вооружен штурмовой винтовкой, второй – ножом. Изначально террористы атаковали пассажиров трамвая, затем покинули общественный транспорт и продолжили нападения на улице Иерусалим.

Вечером 1 октября также была совершена атака на Израиль со стороны Ирана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль ответит на атаку со стороны Ирана. По состоянию на 21:20 мск иранский ракетный обстрел завершен. Times of Israel со ссылкой на палестинских пользователей соцсетей пишет, что в результате иранской ракетной атаки на Израиль от осколков ракеты погиб палестинец в деревне Нуэйма на Западном берегу реки Иордан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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