Как Иран отреагирует на убийство лидера «Хамас» в Тегеране

Как Иран отреагирует на убийство лидера «Хамас» в ТегеранеИсмаила Ханию убили вскоре после инаугурации нового иранского президента
Глава политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» (контролирует сектор Газа) Исмаил Хания погиб в ночь на среду в Тегеране, где он накануне участвовал в церемонии инаугурации вновь избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом в 6.45 мск 31 июля сообщила пресс-служба группировки в своем Telegram-канале, возложив ответственность на Израиль.
«Мученик моджахед Исмаил Хания погиб в результате вероломного рейда сионистов на его резиденцию в Тегеране после участия в церемонии инаугурации президента Ирана», – говорится в сообщении. Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель Хании, а также его телохранителя. КСИР заявил о начале расследования инцидента.
По данным иранского агентства Nournews, политик погиб в результате атаки с воздуха «управляемого авиационного снаряда» по резиденции для ветеранов боевых действий на севере Тегерана. Ливанский телеканал Al Mayadeen утверждал, что удар произошел с территории «третьей страны», но не уточнил, откуда конкретно.
Днем ранее, после инаугурации, Пезешкиан встречался с Ханией, который призвал Иран продолжать оказывать поддержку военным группировкам, помогающим «Хамас» в войне с Израилем. В свою очередь, иранский президент тогда пообещал, что конфликт в секторе Газа «закончится уничтожением сионистского режима».
Реакции на убийство
Через три часа после гибели Хании президент Ирана Пезешкиан заявил, что заставит пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели главы политбюро «Хамас». «Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь», – подчеркнул Пезешкиан. Как именно будет реагировать Тегеран, иранский президент не уточнил. При этом в иранском городе Кум над крупнейшей в стране мечетью Джамкаран поднято символическое красное знамя мести.
Махмуд Аббас, президент Палестинской национальной администрации (номинально контролирует часть оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан), решительно осудил и назвал «трусливым актом» убийство Хании, сообщило палестинское госагентство Wafa. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал в соцсети Х (бывший Twitter) инцидент как «сионистское варварство» и подчеркнул, что Израиль не добьется своих целей.
При этом сам Израиль официально не подтверждал причастность к атаке. Инцидент отказался комментировать ЦАХАЛ, промолчал и премьер страны Биньямин Нетаньяху. По данным источников The Times of Israel, Нетаньяху призвал членов правительства публично не высказываться о гибели Хании. При этом министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху все же написал в соцсети Х, что убийство главы политбюро «Хамас» – «правильный способ очистить мир от этой грязи».
В администрации американского президента США Джо Байдена заявили, что «осведомлены» о смерти Хании. Госсекретарь Энтони Блинкен открестился от причастности к ней Вашингтона, подчеркнув, что «США не знали [о подготовке такой акции]».
МИД Катара, являвшийся посредником при заключении единственного сработавшего перемирия и продолжающий налаживать контакты между противоборствующими сторонами, осудил убийство Хании. «Государство Катар считает это чудовищным преступлением, опасной эскалацией, а также вопиющим нарушением международного и гуманитарного права», – говорится в заявлении ведомства.
Осудил убийство Хании и МИД Китая. Европейские дипломаты предупредили о риске эскалации, а представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил иранскому агентству IRNA, что Брюссель «отвергает незаконные расправы».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что убийство главы политбюро «Хамас» направлено против попыток установления мира на Ближнем Востоке и может дестабилизировать ситуацию.
Будущее переговоров в Газе и ответ Ирана
Последние полгода Байден продвигал мирную сделку между «Хамас» и Израилем – долгосрочное перемирие в секторе Газа в обмен на освобождение оставшихся в плену у группировки израильских заложников. Единственное прекращение огня действовало в последнюю неделю ноября 2023 г. Тогда «Хамас» отпустил 78 израильских женщин и детей, а также 30 заложников из других стран, а Израиль – 240 палестинцев из своих тюрем. 137 заложников остались в плену у палестинской группировки, сколько из них живы сейчас – неизвестно.
По данным американских СМИ, обе противоборствующие стороны ознакомились с новым планом США. Но 15 июля советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман сообщил, что «Хамас» пытался внести 29 изменений в план США, а Израиль «ни на миллиметр» не отошел от соглашения. 25 июля по итогам визита израильского премьера Нетаньяху в Вашингтон Белый дом сообщил, что Байден вновь призвал Израиль заключить сделку с «Хамас».
Убийством одного из лидеров «Хамас» Нетаньяху пытается спровоцировать движение на прекращение переговоров, считает эксперт РСМД Кирилл Семенов. «После ликвидации Хании вернуться к прежнему диалогу не получится. Израильский премьер искал способы его прекращения чужими руками, чтобы избавиться от давления США. Продолжение войны в Газе позволяет Нетаньяху удерживать власть», – объяснил эксперт.
Убийство Хании угрожает переговорам по перемирию в Газе и жизням заложников, удерживаемых боевиками «Хамас», соглашается востоковед Руслан Сулейманов. Но, несмотря на опасность публичной казни заложников, считает эксперт, Нетаньяху важно показать избирателям «результат» на фоне затянувшейся и сомнительной по результатам военной операции ЦАХАЛ в Газе.
Гибель лидера политбюро «Хамас» – элемент давления на палестинцев в контексте потенциальной сделки по Газе, а также сигнал Ирану, чтобы Тегеран воздержался от активных антиизраильских действий в регионе, говорит научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
Нападение в Тегеране ставит вопрос о форме и степени ответа на него со стороны иранцев. После израильского удара по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля и гибели высокопоставленных офицеров КСИРа через две недели по Израилю был нанесен комбинированный удар 170 беспилотниками и более 120 баллистическими ракетами. Их значительную часть ПВО Израиля смогла сбить. Ответный удар израильтян по иранским целям был слабее.
По мнению Семенова, убийство Хании болезненнее для Ирана, чем апрельский удар. Эксперт не исключил, что в ближайшее время Тегеран может повторить подобную апрельской ответную атаку. С Семеновым согласен программный координатор РСМД Иван Бочаров. При этом ответ Тегерана вряд ли приведет к полномасштабному конфликту, в котором не заинтересованы обе стороны. «Стороны, скорее всего, будут наносить точечные удары», – добавил эксперт.
Как считает Сулейманов, из-за «Хамас» Тегеран не пойдет на обострение регионального конфликта. По его словам, движение для иранцев сильно уступает в значимости «Хезболле», один из лидеров которой был целью израильского удара по Бейруту за сутки до удара по Тегерану. ЦАХАЛ назвал акцию ответом на ракетный обстрел группировкой 27 июля израильского поселения Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Тогда погибло 11 детей.
«Хезболла», подчеркивает Сулейманов, является детищем Ирана, в то время как «Хамас» основали выходцы из «Братьев мусульман», с которыми у иранцев сложные отношения. «Кроме того, палестинское движение не поддержало союзного Ирану президента Сирии Башара Асада, из-за чего впоследствии «Хамас» пришлось покинуть территорию республики», – заключил эксперт.