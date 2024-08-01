Как Иран отреагирует на убийство лидера «Хамас» в Тегеране

Последние полгода Байден продвигал мирную сделку между «Хамас» и Израилем – долгосрочное перемирие в секторе Газа в обмен на освобождение оставшихся в плену у группировки израильских заложников. Единственное прекращение огня действовало в последнюю неделю ноября 2023 г. Тогда «Хамас» отпустил 78 израильских женщин и детей, а также 30 заложников из других стран, а Израиль – 240 палестинцев из своих тюрем. 137 заложников остались в плену у палестинской группировки, сколько из них живы сейчас – неизвестно.