Зачем Нетаньяху отправился в США

Зачем Нетаньяху отправился в СШАОн обсудит с вышедшим из предвыборной гонки Байденом и конгрессом поддержку Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в первый после начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. визит в США. 23 июля он обсудит с американским президентом Джо Байденом войну в секторе Газа, освобождение захваченных радикальной группировкой «Хамас» заложников, а также сдерживание Ирана и его союзников. Нетаньяху прибудет в Вашингтон после того, как Байден, после долгих дискуссий о его дееспособности, внезапно отказался от участия в выборах и рекомендовал демократам поддержать как кандидата своего вице-президента Камалу Харрис.
Как отметил перед своим вылетом Нетаньяху в заявлении, приведенном его пресс-службой, он встретится с Байденом, которого «знает уже 40 лет». Израильский лидер намерен «поблагодарить его за то, что он сделал для Израиля во время войны и за свою долгую и выдающуюся карьеру как сенатор, вице-президент и президент». «Я отправляюсь с очень важным визитом в США в то время, когда Израиль сражается на семи фронтах и когда существует полная политическая неясность в Вашингтоне», – заявил Нетаньяху.
Но не менее, а возможно, и более важна коммуникация Нетаньяху с американским конгрессом. Израильский премьер перед вылетом в США анонсировал «четвертое» за свою политическую карьеру выступление перед обеими палатами американского конгресса 24 июля, уже после встречи с Байденом. Приглашение выступить он получил от республиканского спикера палаты представителей Майка Джонсона, но оно откладывалось в течение нескольких недель из-за противодействия демократов, пока лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер не смягчился.
«Я буду стремиться закрепить двухпартийную поддержку, которая так важна для Израиля. И я скажу своим друзьям по обе стороны, что, независимо от того, кого американский народ выберет своим следующим президентом, Израиль остается незаменимым и сильным союзником Америки на Ближнем Востоке», – отметил премьер-министр Израиля перед вылетом.
Визит израильского премьера происходит на фоне идущей с октября 2023 г. войны его страны с радикальной группировкой «Хамас» в секторе Газа. В то время как интенсивность и динамика боевых действий снизилась, а ЦАХАЛ до сих пор не может завершить наступление на Рафах, перспективы перемирия туманны, несмотря на активные дипломатические усилия США.
В середине июля Байден заявил о «согласовании контуров сделки» по прекращению огня и освобождению захваченных «Хамас» заложников, а группировка и Израиль предварительно согласились с планом. Но точных анонсов по реальным договоренностям до сих пор нет. Кроме того, сохраняется угроза эскалации на границе Израиля с Ливаном с проиранской группировкой «Хезболла», а также с союзными Ирану йеменскими хуситами (движение «Ансар Аллах»), мешающими судоходству в Красном море и уже атаковавшими столицу Израиля Тель-Авив дронами 19 июля. За это они подверглись ответным ударам израильских ВВС (бомбардировка порта Ходейда 20 июля), а хуситы в отместку атаковали 21 июля израильский порт Эйлат.
Нетаньяху едет в «американскую бурю»
Times of Israel описывает визит Нетаньяху как попадание в «американскую политическую бурю». Внутриполитическая обстановка в США в июле, чуть больше чем за три месяца до выборов президента, усложнилась. Байден столкнулся с волной критики своей дееспособности после провальных теледебатов с кандидатом в президенты от республиканцев и экс-президентом Дональдом Трампом в конце июня, а также из-за оговорок на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 12 июля. Трамп 13 июля пережил покушение. А 21 июля Байден заявил, что сходит с дистанции, хотя и останется на посту до конца полномочий в январе 2025 г., несмотря на призывы ряда республиканцев к отставке.
«[Встреча с Байденом] станет возможностью обсудить с ним, как в предстоящие критические месяцы достичь целей, важных для обеих наших стран: добиться освобождения всех наших заложников, победить «Хамас», противостоять террористической оси Ирана и его приспешников и обеспечить безопасное возвращение всех граждан Израиля в свои дома на севере и юге», – пояснил Нетаньяху цель своего визита в Вашингтон.
Визит Нетаньяху в Вашингтон был запланирован еще до решения Байдена о выходе из президентской гонки, говорит научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, вне зависимости от того, кто придет в Белый дом, для Израиля имеет крайне важное значение поддержка США, особенно на фоне продолжающихся боевых действий в Газе. И хотя, считает Самарская, у Нетаньяху сложились давние отношения с республиканцами и их кандидатом, экс-президентом Дональдом Трампом, предстоящие переговоры в первую очередь нацелены на укрепление американо-израильских отношений в целом. «В израильском обществе доминирует точка зрения о необходимости обеспечения двухпартийной поддержки», – добавила эксперт.
Политика США на Ближнем Востоке в период президентской кампании не изменится, полагает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Сейчас у текущей администрации и команды Трампа задача – победа на выборах, поэтому для них важно не допустить серьезной эскалации, способной оказать негативный эффект на избирательную кампанию, добавил эксперт.
При этом на макроуровне, замечает Сокольщик, продолжается ослабление позиций США на Ближнем Востоке и у Израиля стало больше возможностей для реализации собственных региональных целей. «В Тель-Авиве пока не понимают, с кем в Вашингтоне лучше договариваться, и в регионе тянется вялотекущий конфликт с сохранением угрозы эскалации», – полагает эксперт. По словам Самарской, Израиль продолжит наносить удары там, откуда, по его мнению, исходит угроза.