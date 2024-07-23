Зачем Нетаньяху отправился в США

Нетаньяху едет в «американскую бурю»

Times of Israel описывает визит Нетаньяху как попадание в «американскую политическую бурю». Внутриполитическая обстановка в США в июле, чуть больше чем за три месяца до выборов президента, усложнилась. Байден столкнулся с волной критики своей дееспособности после провальных теледебатов с кандидатом в президенты от республиканцев и экс-президентом Дональдом Трампом в конце июня, а также из-за оговорок на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 12 июля. Трамп 13 июля пережил покушение. А 21 июля Байден заявил, что сходит с дистанции, хотя и останется на посту до конца полномочий в январе 2025 г., несмотря на призывы ряда республиканцев к отставке.