Гуманитарная пауза в Газе вызвала конфликт между Нетаньяху и израильскими военными

Гуманитарная пауза в Газе вызвала конфликт между Нетаньяху и израильскими военнымиВместе с премьером военных критикуют и ультраправые министры
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал объявленный 16 июня израильскими военными режим ежедневной «тактической паузы» в боях на юге сектора Газа для увеличения объема поставок гуманитарной помощи в осажденный анклав, пишет Reuters со ссылкой на источники в израильском правительстве. Пауза будет действовать с 8.00 до 19.00 в районе от пропускного пункта Керем-Шалом к дороге Салах-эд-Дин и далее на север.
Поставки гуманитарной помощи резко сократились после того, как армия начала военную операцию в Рафахе на юге сектора в начале мая и установила контроль над одноименным КПП, через который ранее в основном поступали грузы из Египта. «Когда утром премьер-министр услышал сообщение об 11-часовой гуманитарной паузе, он обратился к министру обороны и дал понять, что это для него неприемлемо», – сказал израильский чиновник на условиях анонимности.
Сообщение накануне раскритиковали ультраправые партнеры Нетаньяху в правительстве. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир написал, что тот, кто решился на перемирие, – «злодей и глупец» и он «не может оставаться на своем посту». А по мнению министра финансов Бецалеля Смотрича, поступающая в Газу гуманитарная помощь поможет «Хамас» удерживать власть в анклаве и «сведет на нет достижения израильской армии».
При этом в израильском минобороны сообщили, что армия продолжит военные операции в центре и на юге Газы «на основе разведывательной информации», несмотря на ежедневное гуманитарное перемирие. В этих районах, по их данным, израильские подразделения недавно уничтожили палестинский склад с вооружениями.
Как пишет Reuters, разногласия между израильскими военными и властями страны усилились 10 июня, после того как министр обороны Йоав Галант проголосовал против законопроекта о призыве ортодоксальных евреев на военную службу в кнессете (парламент), вопреки партийным инструкциям. Тогда документ поддержали 63 депутата (из 120), против – 57. Он предполагает снижение возраста освобождения от обязательной службы для учащихся религиозных школ (иешив) с 26 до 21 года и постепенное увеличение их призыва.
Ранее из-за разногласий с властями страны относительно методов и целей войны в Газе 9 июня из военного кабинета, куда помимо него еще входил сам Нетаньяху и министр обороны Галант, вышел лидер центристского альянса «Государственный лагерь» Бени Ганц. А уже 17 июня премьер распустил этот орган. По данным Associated Press, Нетаньяху будет проводить совещания о ходе боевых действий в узком составе с членами своего правительства.
Критика Нетаньяху военных относительно «тактической паузы», вероятно, вызвана его опасениями политических последствий и реакции со стороны его ультраправых партнеров в коалиции, считает научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее мнению, говорить о существовании серьезных разногласий между гражданскими властями и военными пока преждевременно. «Возможно, между военными и правительством произошло рассогласование относительно времени объявления гуманитарного перемирия», – отмечает эксперт.
Нетаньяху выступил с критикой «тактической паузы», чтобы продемонстрировать своим сторонникам решимость вести войну до победного конца, соглашается старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. «Нетаньяху – опытный политик, он прекрасно понимает, что чем дольше идут боевые действия в Газе, тем ему сложнее выдерживать давление со стороны его политических оппонентов, США и Европы», – отметил эксперт. Возможно, армия объявила о тактическом перемирии, исходя из военных соображений, продолжает Зелтынь.
По его словам, израильская армия не привыкла вести войну в условиях плотной городской застройки, а небольшая ежедневная передышка, вероятно, позволит командованию пересмотреть тактику ведения боевых действий. Впрочем, считает Зелтынь, «тактическая пауза» вряд ли станет предпосылкой для введения временного перемирия. «Предложенные посредниками формулы прекращения огня отклонялись либо боевиками «Хамас», либо Израилем. Палестинцы хотят сохранить лицо при заключении потенциального соглашения, а израильтяне настроены на полное уничтожение «Хамас». Цели не согласуются друг с другом», – говорит эксперт.