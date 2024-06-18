Гуманитарная пауза в Газе вызвала конфликт между Нетаньяху и израильскими военными

Поставки гуманитарной помощи резко сократились после того, как армия начала военную операцию в Рафахе на юге сектора в начале мая и установила контроль над одноименным КПП, через который ранее в основном поступали грузы из Египта. «Когда утром премьер-министр услышал сообщение об 11-часовой гуманитарной паузе, он обратился к министру обороны и дал понять, что это для него неприемлемо», – сказал израильский чиновник на условиях анонимности.