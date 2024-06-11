К чему приведет уход министра Бени Ганца из военного кабинета Израиля

Уход Ганца скорее символический жест и он не вызовет правительственный кризис в стране, считает научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. В настоящее время правящая партия «Ликуд» и его союзники контролируют 64 мандата из 120 мест в парламенте, а оппозиционный «Государственный лагерь» – всего 8 мест. «Поэтому власти вряд ли согласятся провести досрочные выборы, а кабинет министров вернется в исходное состояние, в каком он был до войны. Распад правительства будет возможен лишь по внутрикоалиционным причинам, на данный момент такая перспектива маловероятна», – объяснил эксперт.