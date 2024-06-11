К чему приведет уход министра Бени Ганца из военного кабинета Израиля

К чему приведет уход министра Бени Ганца из военного кабинета ИзраиляТак он хочет приблизить отставку премьера Нетаньяху
Лидер центристского альянса «Государственный лагерь» Бени Ганц вечером 9 июня объявил об уходе из военного кабинета премьер-министра Израиля Биньямина (Биби) Нетаньяху. Это решение последовало после истечения срока ультиматума к Нетаньяху о целях войны в секторе Газа. В военном кабинете, который принимает основные решения по вопросам безопасности, теперь остался только министр обороны Йова Галант. Два члена кабинета с правом совещательного голоса – Гади Айзенкот и Хили Троппер также заявили вслед за Ганцем о своем уходе.
Ганц требовал представить план, который включал бы освобождение заложников, ликвидацию движения «Хамас» и формирование администрации в палестинском анклаве, куда вошли бы представители США, Евросоюза и арабских государств. Нетаньяху отказался выполнять эти требования. Ганц призвал в сентябре провести досрочные выборы, «чтобы сформировать новое правительство, которое завоюет доверие народа», а также попросил министра обороны Галанта «поступить правильно» и выйти из правительства. В мае Галант тоже угрожал уйти в отставку, если правительство не обнародует план по послевоенному устройству Газы.
В тот же день союзник Нетаньяху по коалиции крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир попросил премьера назначить его на место Ганца в военном кабинете. А его коллега министр финансов Бецалель Смотрич назвал уход Ганца «безответственным шагом».
На другом спектре лидер оппозиционной левоцентристской партии «Еш Атид» Яир Лапид назвал решение Ганца оправданным. «Пришло время заменить это экстремистское и несостоятельное правительство кабинетом министров, который восстановит безопасность граждан», – написал он на странице в Х.
Отставка Ганца, вероятно, связана с тем, что он осознает неспособность правительства Нетаньяху освободить всех израильских заложников, удерживаемых «Хамас», и завершить военную кампанию в Газе, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. «Заявление политика последовало спустя сутки после освобождения четверых израильтян из плена. На этом фоне, возможно, он намеренно решил эскалировать ситуацию, поскольку эта история стала весомым козырем Нетаньяху», – полагает эксперт.
Уход Ганца скорее символический жест и он не вызовет правительственный кризис в стране, считает научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. В настоящее время правящая партия «Ликуд» и его союзники контролируют 64 мандата из 120 мест в парламенте, а оппозиционный «Государственный лагерь» – всего 8 мест. «Поэтому власти вряд ли согласятся провести досрочные выборы, а кабинет министров вернется в исходное состояние, в каком он был до войны. Распад правительства будет возможен лишь по внутрикоалиционным причинам, на данный момент такая перспектива маловероятна», – объяснил эксперт.
Зелтынь не исключил, что после отставки Ганца лидер центристов попытается сформировать единый антиправительственный фронт, куда потенциально могли бы войти лидеры оппозиционных партий «Наш дом Израиль» (6 мандатов) Авигдор Либерман и «Новая надежда» (4 мандата) Гидеон Саар. «В новом альянсе Ганц мог бы выступить в роли тарана и потенциального кандидата на пост главы кабинета министров», – допустил эксперт.
Эксперты уверены, что кризис в военном кабинете не приведет к корректировке подходов и политики властей в секторе Газа. «У Нетаньяху нет другого выбора: любая смена тактики будет означать его политическое поражение», – заключил Зелтынь.