Правые министры в Израиле пригрозили развалить правящую коалицию

Ближневосточная инициатива Байдена нацелена на повышение своих электоральных позиций в преддверии президентских выборов в США, говорит старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По словам эксперта, продолжение войны в секторе Газа негативно сказывается на популярности президента: в стране сторонники палестинцев регулярно устраивают акции протеста из-за непоследовательной и неэффективной политики американских властей на ближневосточном направлении. При этом нынешняя администрация заинтересована в завершении боевых действий, чтобы затем вписать этот результат в зачет демократов, отметил эксперт.