Правые министры в Израиле пригрозили развалить правящую коалицию

Правые министры в Израиле пригрозили развалить правящую коалициюОни против принятия объявленного Джо Байденом мирного плана для Газы
Представляющие крайне правые партии министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пригрозили покинуть правительство Биньямина Нетаньяху, если тот согласится с планом президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа. Об этом министры написали на своих страницах в Х (Twitter).
«Я только что говорил с премьер-министром и ясно дал ему понять, что не буду частью правительства, если оно согласится с предложенной схемой прекращения войны без уничтожения «Хамас» и освобождения всех заложников», – написал Смотрич в соцсети.
По его словам, члены его команды никогда не одобрят вывод израильской армии из сектора Газа, возвращение перемещенных палестинцев на север анклава, а также освобождение из израильских тюрем «террористов, которые вернутся, чтобы убивать евреев». Министр финансов потребовал продолжения войны до победного конца. Аналогичное заявление сделал министр национальной безопасности Бен-Гвир.
Но умеренная израильская оппозиция приветствовала предложение американского президента. Лидер левоцентристской партии «Еш Атид» Яир Лапид на своей странице в Х написал о готовности войти в правительство Нетаньяху, если его ультраправые партнеры решат его покинуть. Принять план Байдена готов также президент Ицхак Герцог.
Президент США Байден предложил трехэтапный план прекращения боевых действий в секторе Газа 31 мая. Первый этап предусматривает шестинедельное перемирие; полный вывод израильских военных из палестинского анклава; освобождение заложников, удерживаемых «Хамас», в обмен на освобождение сотен палестинцев из израильских тюрем. В это же время гуманитарные организации смогут направить на опустошенную территорию до 600 грузовиков в день с продовольствием и медикаментами.
На следующем этапе представители «Хамас» и Израиля начнут переговоры о постоянном прекращении огня, которые, по словам Байдена, продлятся «до тех пор, пока палестинцы не выполнят свои обязательства». Наконец, заключительный этап предусматривает восстановление Газы.
Менее чем через час после обнародования плана канцелярия Нетаньяху заявила, что «Израиль не прекратит войну, пока «Хамас» не будет полностью уничтожен». При этом представители палестинского движения объявили, что они положительно восприняли этот план.
В то же время страны – посредники на переговорах между Израилем и «Хамас» – Египет, Катар и США – в совместном заявлении призвали противоборствующие стороны принять условия американского президента.
Израильское правительство вряд ли примет план Байдена, боевые действия в Газе продолжатся, считает главный редактор журнала «Экономика Ближнего Востока» Дмитрий Марьясис. «Никто из нынешних руководителей не заинтересован в полном выводе армии из анклава. Все члены кабинета министров, включая Нетаньяху, понимают, что выполнение условий мирного соглашение означает развал коалиции и досрочные выборы», – объяснил эксперт.
Кроме того, продолжает Марьясис, предложение Байдена не приведет к корректировке политики Израиля в регионе: «Военное и политическое руководство продолжит придерживаться своих целей. Я сильно удивлюсь, если страна прекратит боевые действия на нынешнем этапе».
Ближневосточная инициатива Байдена нацелена на повышение своих электоральных позиций в преддверии президентских выборов в США, говорит старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По словам эксперта, продолжение войны в секторе Газа негативно сказывается на популярности президента: в стране сторонники палестинцев регулярно устраивают акции протеста из-за непоследовательной и неэффективной политики американских властей на ближневосточном направлении. При этом нынешняя администрация заинтересована в завершении боевых действий, чтобы затем вписать этот результат в зачет демократов, отметил эксперт.
Впрочем, замечает Сокольщик, Вашингтон не станет вводить серьезные санкции против Тель-Авива, если там откажутся от американского предложения. Израиль – ключевой союзник и партнер США на Ближнем Востоке, американцы ни при каких обстоятельствах не станут пересматривать свои отношения с ним, говорит эксперт.