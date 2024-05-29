Израильская бронетехника впервые вошла в центр Рафаха

Израильская бронетехника впервые вошла в центр РафахаГибель беженцев не остановила армию Израиля
Израильские танки впервые с начала военной операции в Рафахе на юге сектора Газа вошли в центр города, сообщило 28 мая Reuters со ссылкой на местных жителей. В этом районе в настоящее время идут бои между боевиками «Хамас» и израильской армией. Собеседники Reuters предположили, что израильские военные ввели в центр города дистанционно управляемую бронетехнику без сопровождения личного состава. Представители военного командования Израиля пока не подтвердили эту информацию.
Наступление израильской армии в Рафахе последовало менее чем через сутки после того, как ВВС Израиля нанесли воздушный удар по палаточному лагерю для перемещенных палестинцев в городе, в результате чего погибли по меньшей мере 45 человек, из которых 20 – женщины, пожилые люди и дети, сообщили в минздраве сектора Газа (контролируется движением «Хамас»). После атаки представители израильской армии объявили, что военные уничтожили двух представителей военного крыла «Хамас» на основе «точных разведывательных данных», а информация о гибели мирных жителей – «ложь и дезинформация» палестинских боевиков. Но позже премьер-министр Израиля в обращении к израильскому парламенту признал факт гибели гражданского населения, добавив, что во время воздушной атаки произошла «трагическая ошибка».
Атака израильских ВВС вызвала критику западных государств в адрес Израиля. Так, советник Белого дома Джон Кирби призвал Израиль принимать меры предосторожности «для защиты мирных граждан». Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в Х призвал израильское руководство немедленно прекратить боевые действия в Рафахе. «В городе нет безопасных районов для палестинских гражданских лиц. Я призываю к полному соблюдению международного права», – добавил он. Аналогичное заявление сделал МИД Германии, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. После израильской воздушной атаки представители «Хамас» сообщили посредникам, что они ни в каких мирных переговорах с Израилем участвовать более не намерены.
ЦАХАЛ продолжает боевые действия в Рафахе, несмотря на постановление Международного суда ООН в Гааге от 24 мая о немедленном прекращении боевых действий в этом месте. Согласно этому заявлению, действия израильской армии могут «создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к полному или частичному физическому уничтожению».
Действия Израиля и международное давление приводят к серьезным имиджевым потерям США в глобальной политике, но Вашингтон ни при каких обстоятельствах не пересмотрит свои стратегические отношения с еврейским государством, говорит старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. «Да, американцы тактически могут сократить поставки некоторых видов вооружения израильтянам или оказать на них словесное давление, чтобы как-то компенсировать свои издержки от поддержки Израиля. Но, даже несмотря на негативную международную реакцию, эта страна все равно останется союзником Вашингтона на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.
Риски неконтролируемой эскалации из-за действий израильской армии в Газе возрастают, при этом вероятность вступления других государств в войну минимальна, считает программный координатор РСМД Иван Бочаров. По его словам, наиболее удачный момент для этого был упущен еще в октябре 2023 г.
По мнению Бочарова, даже в случае успешной военной операции в Рафахе Израиль пока не в состоянии одержать военную победу над «Хамас». «С начала войны движение стало более децентрализованным. Поэтому, несмотря на захват центральных и северных районов Газы, израильские военные до сих пор там проводят зачистку территорий от радикалов. Присутствие «Хамас» в палестинском анклаве все еще значительное», – объяснил эксперт.