Израильская бронетехника впервые вошла в центр Рафаха

Наступление израильской армии в Рафахе последовало менее чем через сутки после того, как ВВС Израиля нанесли воздушный удар по палаточному лагерю для перемещенных палестинцев в городе, в результате чего погибли по меньшей мере 45 человек, из которых 20 – женщины, пожилые люди и дети, сообщили в минздраве сектора Газа (контролируется движением «Хамас»). После атаки представители израильской армии объявили, что военные уничтожили двух представителей военного крыла «Хамас» на основе «точных разведывательных данных», а информация о гибели мирных жителей – «ложь и дезинформация» палестинских боевиков. Но позже премьер-министр Израиля в обращении к израильскому парламенту признал факт гибели гражданского населения, добавив, что во время воздушной атаки произошла «трагическая ошибка».