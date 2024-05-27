Израиль продолжит войну в Газе, несмотря на решение Международного суда

Израиль продолжит войну в Газе, несмотря на решение Международного судаИзраильские власти не первый раз игнорируют постановления этого органа
Израиль продолжит наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа, несмотря на постановление Международного суда ООН в Гааге (МС; не путать с Международным уголовным судом, МУС) о немедленном прекращении боевых действий, заявил 25 мая в эфире израильского телеканала N12 советник премьер-министр Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Цахи Анегби. Это второй вердикт суда по иску ЮАР против израильского правительства с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г.
«Израиль должен немедленно прекратить военное наступление на Рафах и любые другие действия в городе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия, способные привести к их полному или частичному физическому уничтожению», – сообщил в заявлении 24 мая президент МС Наваф Салам.
«Они просят нас не совершать геноцид в Рафахе. Мы не совершали геноцид и не будем совершать геноцид», – сказал в интервью Анегби. По его словам, Израиль имеет право себя защищать, согласно международному праву, и у него есть доказательства, что суд не мешает израильтянам защищать себя.
Другой неназванный израильский чиновник сказал Reuters, что формулировки МС не исключают всех военных действий. «Мы никогда не проводили и не будем проводить военные действия в Рафахе или где-либо еще, которые могут создать какие-либо условия угрозы жизни и привести к уничтожению гражданского населения в секторе Газа – ни полностью, ни частично», – добавил он.
Другим требованием МС к Израилю стало обеспечение израильским правительством беспрепятственного доступа следственной комиссии или миссии ООН в сектор Газа для проведения расследования обвинений в геноциде. Кроме того, коллегия судей также потребовала от еврейского государства открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Газы с Египтом, заблокированный в ходе наступления израильской армии на Рафах в начале месяца. Правда, 26 мая израильские власти разрешили 200 грузовикам с гуманитарным грузом въехать из Египта в анклав через КПП «Керем Шолом», сообщил Reuters глава египетского общества Красного Полумесяца.
Всего с начала военной операции город, по данным ООН, покинуло порядка 900 000 палестинцев из 1,4 млн человек. Сразу после постановления МИД ЮАР назвали решение суда «новаторским», поскольку впервые судьи прямо упомянули прекращение боевых действий в конкретном районе Газы, а не ограничились общими выражениями.
В свою очередь, Нетаньяху заявил, что обвинения ЮАР в МС о совершении Израилем массовых убийств палестинцев в Газе «ложные, возмутительные и морально отвратительные». Он повторил, что основной целью израильской армии являются боевики «Хамаса», а не гражданское население. Партнер Нетаньяху в правительстве министр финансов Бецалель Смотрич на своей странице в Х назвал требования МС о прекращении огня в Газе указом о прекращении существования самого Израиля: «Мы продолжим бороться за себя и за весь свободный мир».
Это не первое игнорированное Израилем постановление МС. В марте коллегия судей постановила, что израильское правительство должно предоставить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ в Газу для оказания помощи палестинцам. А в январе МС обязал еврейское государство сделать все возможное, чтобы предотвратить массовые разрушения и «любые акты геноцида» в палестинском анклаве.
Кроме того, прокурор МУСа – другого суда в Гааге, рассматривающего дела по физическим лицам, – запросил 20 мая выдать ордер на арест премьера Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.
Израиль не подчинится требования МС о прекращении огня и продолжит с новой силой боевые действия в Рафахе, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Дополнительный карт-бланш Нетаньяху для этого, считает эксперт, дает недавнее обнаружение тел нескольких израильских заложников, убитых в Рафахе.
Хотя постановления МС обязательны к исполнению, у международного органа нет исполнительного аппарата, который контролировал бы соблюдение вердиктов, говорит доктор юридических наук, специалист по международному праву Алексей Исполинов. Суд при этом, продолжает эксперт, всегда отмечает факт невыполнения принятых обеспечительных мер (такие меры объявлены в пятницу по ситуации в Рафахе. – «Ведомости») в решении по существу.
До сегодняшнего дня, замечает Исполинов, в международной судебной практике не было ни одного случая, когда неисполнение обеспечительных мер выливалось в материальную ответственность в виде финансовой компенсации. Согласно уставу ООН, теоретически у истца есть возможность обратиться в Совбез ООН, если ответчик не исполняет решение МС.
«Такое было только единожды – в 1950 г., когда Иран отказался выполнить обеспечительные меры по делу об Англо-иранской нефтяной компании. Тем не менее суд воздерживался от материальной ответственности за неисполнение принятых ими обеспечительных мер. Но это не означает, что ее никогда не будет. Просто такое решение требует много времени», – заключил эксперт.