Израиль продолжит войну в Газе, несмотря на решение Международного суда

В свою очередь, Нетаньяху заявил, что обвинения ЮАР в МС о совершении Израилем массовых убийств палестинцев в Газе «ложные, возмутительные и морально отвратительные». Он повторил, что основной целью израильской армии являются боевики «Хамаса», а не гражданское население. Партнер Нетаньяху в правительстве министр финансов Бецалель Смотрич на своей странице в Х назвал требования МС о прекращении огня в Газе указом о прекращении существования самого Израиля: «Мы продолжим бороться за себя и за весь свободный мир».