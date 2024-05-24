Международный суд ООН постановил прекратить наступление Израиля в Рафахе

Международный суд ООН постановил прекратить наступление Израиля в РафахеТакже он требует открыть КПП Рафах между Египтом и Газой для доставки гуманитарной помощи
Международный суд (МС) ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе, а также открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Об этом сообщается на сайте суда.
«Израиль в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и ввиду ухудшающихся условий жизни гражданского населения в Рафахе должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут привести к физическому уничтожению палестинской группы в секторе Газа полностью или частично», – говорится в постановлении суда. За это решение проголосовали 13 судей, против – двое.
Также суд постановил оставить контрольно-пропускной пункт Рафах открытым для беспрепятственного предоставления необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи жителям анклава.
Согласно постановлению, Израиль должен принять меры для обеспечения беспрепятственного доступа в сектор Газа любой комиссии по расследованию или другого следственного органа, уполномоченного ООН на расследование геноцида.
Израиль обязали отчитаться перед судом обо всех мерах, принятых для исполнения постановления, в течение одного месяца.
84-страничный иск против еврейского государства в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа был подан ЮАР. Слушания по нему МС ООН начал в январе. В тексте заявления сказано, что акты геноцида включают в себя убийство мирных жителей, нанесение им серьезных психических травм и телесных повреждений, а также умышленное создание условий, которые могут «привести к физическому уничтожению палестинцев как группы».
Южноафриканские власти утверждали, что МС обладает юрисдикцией обязать Израиль прекратить противоправные деяния, поскольку последний подписал Конвенцию о предупреждении геноцида 1948 г. В ст. 9 Конвенции указано, что такого рода споры могут передаваться на рассмотрение МС. Тель-Авив и Вашингтон назвали обвинения ЮАР необоснованными.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 35 000 человек. В конце апреля советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что «Хамас» все еще удерживают в плену 133 заложника, в том числе женщин, детей и пожилых людей.
Решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас» военный кабинет Израиля принял 6 мая. Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь. 14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города и начали зачистку района от боевиков.