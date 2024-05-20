Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля

Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьер-министра ИзраиляПрокурор считает, что Нетаньяху может нести ответственность за военные преступления
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом говорится в заявлении прокурора.
«На основании доказательств, собранных и изученных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) по крайней мере с 8 октября 2023 г.», – сказано в заявлении.