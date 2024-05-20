Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля

«На основании доказательств, собранных и изученных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) по крайней мере с 8 октября 2023 г.», – сказано в заявлении.