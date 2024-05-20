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Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля

Прокурор считает, что Нетаньяху может нести ответственность за военные преступления
Анастасия Швецова
Mykola Tys / Reuters Connect

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом говорится в заявлении прокурора. 

«На основании доказательств, собранных и изученных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) по крайней мере с 8 октября 2023 г.», – сказано в заявлении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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