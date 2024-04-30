Захарова указала на «расслоение сознания» в США из-за позиции по МУС и Израилю

NYT писала, что израильских чиновников могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на еврейское государство 7 октября 2023 г. По данным Axios, МУС начиная с 2014 г. изучает обвинения против израильских военных и палестинских ополченцев в военных преступлениях. Нетаньяху призвал президента США Джо Байдена вмешаться в эту ситуацию и предотвратить выдачу ордеров. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал возможную выдачу ордеров позорной и незаконной. Республиканец также призвал администрацию Байдена немедленно «потребовать от МУС отставки» и «использовать все доступные инструменты, чтобы предотвратить такую мерзость». Несколько законодателей-демократов в то же время заявили, что преждевременно оценивать потенциальные ордера до того, как они будут обнародованы.