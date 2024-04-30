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Захарова указала на «расслоение сознания» в США из-за позиции по МУС и Израилю

Израильских чиновников могут обвинить в препятствовании доставке гумпомощи в Газу
Ведомости

Заявления Белого дома о планируемом расследовании Международного уголовного суда (МУС) в отношении действий Израиля в секторе Газа свидетельствует о «расслоении сознания» у американских стратегов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Газета The New York Times (NYT) ранее сообщила, что в Израиле опасаются выдачи МУС ордеров на арест официальных лиц, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Axios затем писал, что члены конгресса США от обеих партий предупредили суд, что Штаты примут ответные меры. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что расследование в отношении действий Израиля в секторе Газа и выдача ордеров на арест израильских высокопоставленных лиц выходит за пределы юрисдикции суда.

«Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Судьи МУС, с одной стороны, находятся под американскими санкциями, с другой – США полностью поддержали выдачу ордеров в отношении российского руководства, пояснила Захарова. Кроме того, американская политическая система не признает легитимности структуры в отношении себя и своих сателлитов, добавила представитель российского МИДа. Чувство абсолютной вседозволенности приводит к «абсурдности умопостроений», заключила она.

NYT писала, что израильских чиновников могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на еврейское государство 7 октября 2023 г. По данным Axios, МУС начиная с 2014 г. изучает обвинения против израильских военных и палестинских ополченцев в военных преступлениях. Нетаньяху призвал президента США Джо Байдена вмешаться в эту ситуацию и предотвратить выдачу ордеров. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал возможную выдачу ордеров позорной и незаконной. Республиканец также призвал администрацию Байдена немедленно «потребовать от МУС отставки» и «использовать все доступные инструменты, чтобы предотвратить такую мерзость». Несколько законодателей-демократов в то же время заявили, что преждевременно оценивать потенциальные ордера до того, как они будут обнародованы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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